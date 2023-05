120 GODINA NA PUTU MILOSRĐA: Kolo srpskih sestara obeležilo vredan jubilej! Prisustvovao i patrijarh Porfirije (VIDEO)

Svečanom akademijom "Na putu milosrđa" u Ruskom domu u Beogradu obeleženo je 120 godina od osnivanja ženskog, patriotskog dobrotvornog i kulturnog prosvetiteljskog udruženja Kolo srpskih sestara.

Predsednice Kola srpskih sestara, humanitarke iz Srbije, regiona i dijaspore sa svojim gostima upriličile su jubilej uz bogat program. Jubilej ovih plemenitih žena koje su u najtežim vremenima pomagale onima kojima je pomoć bila najpotrebnija okupio je oko 400 zvanica. Svečana akademija održana je uz blagoslov Njegove svetosti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je prisustvovao svečanosti sa arhijerejima, Njegovim visokopreosveštenstvom Mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem, mitropolitima i episkopima. Među zvanicama bili su i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević sa suprugom, princezom Katarinom, predstavnici državnih i lokalnih vlasti u Srbiji i van nje, dobročinitelji...

"Drage sestre Kola srpskih sestara sa svih strana sveta koje ste se ovde sabrale, najpre prenosim molitve, blagoslove, a istovremeno i zahvalnost svih arhijereja našeg Svetog arhijerejskog Sabora istovremeno zajedno sa svim saborskim ocima prizivam blagoslov Božiji na sve vas. Naravno da je neizmerna radost i posebna čast za mene večeras što sam jedan od vas što sam zajedno sa vama i to zbog veoma posebnog razloga zbog posebnog povoda, a to je proslava jubileja 120 godina postojanja Kola srpskih sestara. Ovaj jubilej sam po sebi je dovoljno rečit i on nam svedoči o tradiciji društvenog angažmana i misije pravoslavnih srpkinja", rekao je patrijarh srpski i dodao:

"To da su žene mironosice da su apostoli, apostolima do danas jeste tako i kroz vekove žene su vođene verom, ljubavlju, vođene srcem, uvek uz Hrista i u crkvi njegovoj spremne pre svega da po primeru Bogorodice služe za Kolo srpskih sestara u našem narodu. Od samoga nastanka Kola srpskih sestara kao zajednice, društva kao kola žena s punim pravom se može reći da su sestre iz Kola mironosice s jedne strane svojim odnosom prema Hristu i crkvi njegovoj, a s druge strane prema bližnjima, svojom spremnošću da bez obzira na spoljašnje opasnosti prepreke upravo verom rušeći svaku prepreku uvek budu uz Hrista i uz svakog čoveka kojem je potrebna podrška, ljubav briga i pažnja", istakao je patrijarh srpski Porfirije.

Senka Durutović, predsedavajuća Sabora Kola srpskih sestara pozdravila je prisutne.

"Dragi dobrotvori, drage mi po Kolu sve sestre, hrišćanska gospodo, u ime Sabora Kola srpskih sestara svih srpskih zemalja i dijaspore dobro došli i hvala vam što ste danas sa nama u ovoj jubilarnoj svečanosti povodom 120 godina osnivanja Kola srpskih sestara i 150 godina od rođenja Nadežde Petrović. Današnja svečanost je samo mali dug prema našim heroinama i predstavnicama prošlih vremena i amanet za budućnost naše dece i naših naslednica. Sa zakletvom koja potiče od Nadežde Petrović 'zakunimo se da ćemo čuvati društvo u njegove patriotske svrhe sve dok jedna srpkinja postoji", poručila je Senka Durutović.

Akademik Matija Bećković podsetio je na osnivanje Kola srpskih sestara 1903, kada je slavna slikarka Rastkova sestra spska heroina Nadežda Petrović izgovorila svete reči.

"Ponovimo ih posle 120 godina da ćemo ostati verni ovoj Nadeždinoj zakletvi", rekao je akademik Matija Bećković i dodao:

"Reči kolo, i sestra i Kolo sestara i Kolo srpskih sestara kazuju i ko su i šta su i čime se bave. I nije ni čudo što se za kršteno ime Kola srpaskih sestara odlučio baš Branislav Nušić. Sestra je sveta reč srpskog jezika u narodu u kojem je sloboda mnoge heroje rodila, a izdaja ubila, nema slučaja da je sestra izdala brata".

Među prisutnima i predstavnice Kola srpskih sestara iz dijaspore i regiona.

Kolo srpskih sestara u Londonu ima 60 članica i postoji 60 godina.

"Mi radimo u Londonu najviše organizujući razne izložbe pravimo kolače organizujemo koncerte apsolutno sva prikupljena sredstva odlaze dalje u zadnje dve godine na Kosovo, ali i diljem Srbije za sve potrebe, kako dece tako i za potrebe starijih osoba, gde god je potrebno mi šaljemo, koliko možemo i koliko smo u mogućnosti. Mi smo fokusirani na našu crkvu okupljamo se oko nje 90 odsto članica su iz otadžbine ili od stare emigracije uglavnom srpkinje. Naša slava je Sveti car Konstantin i carica Jelena obeležavamo kako slavu tako i jubilej 60 godina. Svakoj ženi i devojci bih poručila i zaista od srca ih pozvala da učestvuju u humanitarnom radu to je nešto što neizmerno ispunjava i treba shvatiti da je u životu mnogo lepše davati nego primati, zato pozivam svo srpstvo kako žene tako i neka udruženja da učestvuju u ovakvim stvarima jer zaista ispunjavaju i srce i dušu", kaže Nikolija Petrović predsednica Kola srpskih sestara iz Londona.

Puna utisaka je Živka Mišić Hristovska, počasna predsednica Kola srpskih sestara iz Kumanova.

"Ovo je Jugoslavija u malom prelepo je što smo se okupile. Nama iz Makedonije su sestre iz Srbije prvo dale ruku sestrinstva još kad smo počinjale sa radom daleke 1991. i da smo ostale više nego sestre. Meni je drago kada krenem u Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku. Moram da se pohvalim da imam sestre u svakom gradu i da su mi vrata otvorena kao što su i moja vrata otvorena svima. Prelep događaj povodom 120 godina od osnivanja Kola, daj Bože da mlađi nastave i da oni dožive i 140,150,160 godina i da slave i da kao što smo mi danas spominjale naše prethodnice da one tako nas pominju", kaže Živka Mišić Hristovska, počasna predsednica Kola srpskih sestara u Kumanovu od prošle godine. Kolo srpskih sestara u Kumanovu vodila je 31 godinu.

Predsednica Kola srpskih sestara u Vranju dr Gordana Đorđević, apsolutni je svedok svih događaja vezanih za Kolo srpskih sestara u Vranju i Srbiji od njegove obnove 1992. godine. Doktorka Đorđević ističe da velika zasluga u radu nakon obnove Kola srpskih sestara pripada tadašnjoj predsednici doktorki Ljiljani Šulović, humanistkinji ogromnog entuzijazma i dobročinstva. Tada su sestre slale pomoć područjima koja su bila zahvaćena ratom, pomagale izbegla lica.

"Sve ove godine našeg rada počev od 1992. kada smo se mi žene vođene idejom humanosti i čovekoljublja okupile. U vreme devedesetih i 'balkanske golgote' kada besni građanski rat na Balkanu, a reke izbeglica dolaze iz Slavonije, Banije i Korduna krenule smo sa akcijama obilaska kampova izbeglih. Tu su akcije u vreme NATO bombardovanja i veoma značajna saradnja sa drugim kolima. Želim da pomenem reči velikog ruskog Patrijarha Vasilija koji je rekao 'samo ono što date drugima ostaje zauvek vaše"“,istakla je dr Đorđević i poručila:

"Da budemo u jednoj istoj priči na jednom lepom zadatku na putu dobročinstva i milosrđa".

Ljiljana Stojanović predsednica Kola srpskih sestara iz Niša istakla je:

"Ovo je takva jedna energija od 65 kola iz svih bivših republika, bivše Jugoslavije, Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Republike Severne Makedonije, Hrvatske sve na jednom mestu, to je takva energija".

"Ja mislim da ovi zidovi pucaju od onoga što smo donele, a donele smo čovekoljublje. Mi smo na putu milosrđa 120 godina i ne smemo da obrukamo one koje su nas osnovale 1903. i onu zakletvu koju je Nadežda Petrović pri osnivanju nama svima ostavila u amanet zakunimo se da ćemo društvo očuvati sa njegovom patriotskom svrhom, dok i jedna srpkinja traje, a trajaćemo ako Bog da za vek i vekove. Ima nas mnogo i sve više iz dijaspore jer kad god imamo neku akciju one su tu da nam pomognu, nama iz Kola srpskih sestara iz Niša. Ono što mi radimo za decu za starije ljude za ometene u razvoju za očuvanje srpskoh pisma i jezika, za očuvanje izvorne srpske pesme do svog identita. Identitet je i Svetosavlje i naše pravoslavlje, ali identitet je naš jezik naša pesma, jer kao što je rekao Stefan Nemanja 'u malenom prstiću ne većem od dečjeg, u malenoj svirali ne većoj od dečjeg prstića može stati cela Srbija'. I zato u Nišu pripremamo 25. maja veliku svečanu akademiju 'Srpskom izvornom pesmom do svog identiteta' na kojoj učestvuju učenici osnovnih škola, da vratimo decu na put kojim smo uvek išli, a to je put iz srpskoga jezika iz srpske pesme srpskog identiteta jer narodi koji imaju i takvu pesmu i takav jezik uvek će znati ko su i odakle su i ne mogu se izgubiti. A što god se sa njima zbiva iz te semenke se uvek mogu obnoviti", zaključila je Ljiljana Stojanović predsednica Kola iz Niša.

Ona je najavila posetu Kola srpskih sestara iz Niša srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji i darivanje onoga što je potrebno svetinjama.

Senka Durutović, predsedavajuća Sabora Kola srpskih sestara kaže za Kurir da je kolo u Crnoj Gori aktivno već više od 100 godina.

"Lično radim pune 53 godine mislim da je sve u milostinji i ljubavi i da čovjek vredi samo onoliko koliko može da pruži drugome da bez ljubavi prema Bogu i prema čovjeku nema nam ni radosti ni veselja za svakog učinjena i topla rječ znači nešto i da se upisuje negdje u carstvu nebeskom ", kaže Senka Durutović koja je 33 godine na čelu Kola srpski sestara u Nikšiću, osnivač i predsednica Sabora Kola srpskih sestara.

U programu obeležavanja 120 godina Kola srpskih sestara učestvovali su Danka Stojiljković, solista RTV uz pratnju Vokalnog ansambla "Dankina brojanica" i klavirsku pratnju Dejana Aksića, Muzička radionica Biljane Krstić "Bistrik", hor Barili iz Požarevca, dramska umetnica Biljana Đurović, vokalni solista Zorica Slavić, Narodni orkestar Serbija Petrovac na Mlavi, učenici Muzičke škole "Božidar Trudić" profesorke Biljane Đorić, guslar Boško Vujačić, violinista Matija Spasojević, učenici OŠ "Dule Karaklajić" iz Lazarevca, instrumental Vojislav Spasić, Jasmina Marić, dramska umetnica Sonja Kolačarić. Voditelji programa bili su Sonja Kolačarić i Aleksandar Gajšek.

