VAŽNO: Deca s dijabetesom ići će bez straha na izlete i ekskurzije

Ne samo škole već i izleti i ekskurzije uskoro će biti i po meri osnovaca i srednjoškolca s dijabetesom, koji bi tu trebalo da imaju sigurnije okruženje, i to zahvaljujući Protokolu o postupanju u školi sa učenicima obolelima od šećerne bolesti, za čiju izradu je Kurir pokrenuo inicijativu, a Ministarstvo zdravlja ga sačinilo uz druge relevantne institucije. Taj dokument će, prema saznanjima Kurira, uskoro biti poslat svim školama.

Unapređen protokol

Iako je njegova primena najavljivana još minulog meseca, predlog protokola je nakon prvog kruga u resorima zdravlja i prosvete, ali i svim stručnim telima ipak prošao još jedan krug konsultacija, na inicijativu Udruženja roditelja dece i mladih obolelih od dijabetesa Srbije Alarm, koje je sugestijama, prihvaćenim u institucijama, dalo novi kvalitet dokumentu.

Prva verzija protokola sačinjena je još u februaru, nakon višednevnog pisanja Kurira, počev od iskrene ispovesti ministra turizma i omladine Huseina Memića, čije je dete obolelo od dijabetesa, a koji je s pozicije u Vladi Srbije progovorio o borbi roditelja za pomagala, terapije, sigurnije okruženje, protiv diskriminacije... Dokument podrazumeva tri nivoa delovanja, od upoznavanja škole i izabranog/nadležnog pedijatra s tim da dete ima dijabetes pa do postupanja u hitnim situacijama, kada đak upadne u tešku hipoglikemiju (nizak nivo glukoze u krvi (GUK)) i treba mu dati injekciju glukagona koja život spasava, ili u hiperglikemiju (visok GUK).

foto: Shutterstock

Prva novina dodata u protokol na inicijativu Alarma je da obolelom učeniku (osim kontrole bolesti, uzimanja terapije i aktivnog učešća u svim školskim aktivnostima) treba obezbediti i aktivno učešće u svim vanškolskim, fakultativnim aktivnostima u zemlji i van nje, što se odnosi i na nastavu u prirodi i ekskurzije, i one jednodnevne i višednevne. Upravo velika briga roditelja, ali i česti slučajevi diskriminacije dece s dijabetesom, jesu izleti i ekskurzije, na koje ih učitelji/nastavnici i ne vode ili roditelji ne smeju da puste zbog mogućih kriznih situacija u kojima se niko ne bi snašao. Sada se to menja. Kao i niz drugih stvari, među kojima je i to da svi zaposleni u školi treba da znaju šta uraditi u hitnoj situaciji, a da bar dve osobe treba da budu obučene za brigu o detetu kako bi u školi u svakom trenutku bila bar jedna kompetentna osoba. Ako je potrebno, učeniku se mora obezbediti i individualni obrazovni plan.

Preporuke Čokolada nikako Kod blage do umerene hipoglikemije, kada učeniku treba dati dve-tri tablete glukoze ili dve-tri kašicice meda/šećera/džema, odnosno čašu bistrog voćnog soka, dodato je u protkolu da mu ne treba dati čokoladu ili neki drugi slatkiš koji sadrži masti, bilo da je reč o mlečnim proizvodima ili orašastim plodovima. Takođe, treba obezbediti čuvanje hrane, napitaka i/ili drugih sredstava za brzo podizanje GUK (tablete ili ampule dekstroze i injekciju glukagona), kao i rezervnog uređaja za merenje GUK - glukomera.

Sigurnije okruženje

- Protokol je najvažniji korak ka stvaranju sigurnijeg okruženja za našu decu i sprečava moguće rizike po njihovo zdravlje i život. Pruža smernice za adekvatno postupanje u slučaju hipo/hiperglikemije, kao i uputstva o primeni insulina i drugih medicinskih tretmana, što je izuzetno važno jer omogućava nastavnicima i drugom osoblju da pravovremeno i efikasno reaguju na potrebe učenika. Značajan je korak i ka podizanju svesti o dijabetesu među nastavnicima, učenicima i ostalim zaposlenima u školama kako bi deca mogla sigurno da uče i napreduju bez osećaja izolacije i straha - ističe za Kurir Miroslav Stević, predsednik udruženja Alarm.

foto: Privatna Arhiva

On želi i da ohrabri škole da organizuju radionice i predavanja o šećernoj bolesti.

- Informisanjem i obrazovanjem možemo stvoriti inkluzivno okruženje u kojem deca obolela od dijabetesa mogu da se osećaju podržano i prihvaćeno - navodi Stević i zahvaljuje Ministarstvu zdravlja, a posebno i ministru Memiću za lični angažman i predanost u ovoj inicijativi.

Posle škola, Ministarstvo zdravlja trebalo bi da sačini i sličan protokol i za predškolske ustanove, što su i obećali.

J. S. Spasić