LEGENDE KOJE SU VEZANE ZA ŠID! Manastir Privina Glava je ovako dobio ime? Kurir TV u obilasku najvećih misterija Srbije (VIDEO)

Ukoliko pokažete interesovanje za mesto puno avantura, Šid, odmah će krenuti da vam iskaču legende za obližni manastir Privina Glava.

Jedna je vezana za 12. vek i glavu nabodenu na kapiju od strane krstaša. Ona je vezana za Despota Zmaj Ognjena Vuka. Legenda kaže da su njega prevarili majstori koji su bili zaduženi za izgradnju manastira tako što su pobegli za već unapred plaćenim novcem.

01:09 LEGENDE KOJE SU VEZANE ZA ŠID! Manastir Privina Glava je ovako dobio ime? Kurir TV u obilasku najvećih misterija Srbije

Izgleda da nisu znali sa kim imaju posla jer ih je on brzo sustigao i lišio života, pa su to mesto tada zvali "Prebijena glava" , što je posle uprošćeno i tako je došlo do naziva Privina.

- Šid je najmlađe naselje u Sremu, a datira još od početka 18. veka. Kao što je i njegovo osnivanje zatamljeno i maglovito, tako je i istorija Šida do danas uvek propraćena nekim misterijama, od kojih se pojedine oktrivaju. To su priče o tajnim prolazima, koji se nalaze u podzemlju grada - rekao je o svom gradu jedan meštanin.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs