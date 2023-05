AKO JEDETE OVAKAV KROMPIR TO JE KAO DA JEDETE OTROV ZA PACOVE! Stručnjaci upozoravaju: Kad ovo vidite na krtoli, odmah je bacite!

Ukoliko prilikom ljušćenja krompira na njemu primetite tamne mrlje, sivocrne ili ljubičaste, ili je pak on svetlozelen - bacite taj krompir jer može biti otrovan, upozoravaju sagovornici Kurira!

Nedavno je jedna korisnica društvenih mreža objavila video-snimak kako ljušti krompir i objašnjava da krtole koje imaju ljubičaste, tamne mrlje ili su svetlozelene boje mogu biti otrovne.

Bacite sve pokvareno

- Posebno krompir koji ima zelenu boju u sebi ima veliku koncentraciju solanina. Solanin je komponenta otrova za pacove. Takav krompir ne treba da bude u našoj ishrani jer je otrovan. Zato je važno da i ne pokušavate da ga očistite i da koristite deo koji nema fleke, sav krompir bacite pa po cenu i da nemate krompir za ručak - navodi se između ostalog u tekstu koji prati ovaj snimak.

Nutricionista Ana Todorović kaže za Kurir da je ova tvrdnja tačna i potvrđuje da se u delovima krompira koji promene boju skuplja solanin, materija koja je toksična za ljudski organizam i koju termička obrada ne uništava.

- Predlaže se da se oljušti do potpuno zdravog dela ili da se ne konuzimira ako je veći deo krompira time kontaminiran, u suprotnom, ako se jede, često može imati posledice po ljudski organizam. Kao i svaka druga toksična materija, važno je kumulativno dejstvo, odnosno koliko dugo se izlažemo takvoj ishrani, što znači da ako se jednom u deset dana to potkrade, nije strašno, ali ako se vrlo često konzumiraju takve namirnice, to može negativno da utiče na organizam - objašnjava Todorovićeva.

foto: Shutterstock

Upozorava da ukoliko se unosi previše, može ispoljiti kancerogeno dejstvo:

- Može biti okidač zato što je toksično za bubrege, jetru, za unutrašnje organe. Treba izbegavati i proklijali krompir, kao i proklijali stari luk.

Dr Vesna Pantić Palibrk Zelena boj znak upozorenja Dr Vesna Pantić Palibrk, načelnica jedinice za zdravstvenu ispravnost hrane Gradskog zavoda za javno zdravlje, kaže za Kurir da je solanin prirodni glikoalkaloid gorkog ukusa, koji se nalazi u malim količinama u krompiru. Iako je solanin bezbojan, zelena boja krompira je značajan znak upozorenja da takav krompir može sadržati solanin u količini koja može ugroziti zdravlje te da ga ne treba konzumirati. Solanin se takođe u značajnim količinama nalazi i u klicama, pa intenzivno proklijali i oštećeni krompir takođe ne treba konzumirati. Prema podacima nemačkog instituta za procenu rizika, samo nekoliko slučajeva trovanja je prijavljeno i dokumentovano ukupno u poslednjih 100 godina - navodi dr Pantić Palibrk.

I klice opasne

Nutricionista Milka Raičević napominje da krompir koji je zelen i koji ima klicu nije za upotrebu.

- Što tamnija boja, to je veća koncentracija solanina, takav krompir treba baciti! Problem je što ljudi bez obzira na to upotrebljavaju takav krompir. Kad se preseče krompir, može se videti i neka sivocrna boja, samim tim to znači da je toksin ušao i totalno uništio krompir i on više nije za upotrebu. Čak i domaćice, da bi spasle kućni budžet, odstrane to što je crno, a ostalo upotrebe. Međutim, ceo krompir nije za upotrebu - objašnjava sagovornica Kurira.

Raičevićeva napominje da upotrebom takvog krompira može doći do zdravstvenih posledica kao što su pad imuniteta, mučnina, bol u želucu, dijareja, povraćanje..

- Ne bi trebalo da se konzumira baš zbog toga što je toksičan, to je maltene kao da ste pojeli otrov za pacove! Čim je nešto otrov, onda deluje i na centralni nervni sistem, može doći do problema s halucinacijama i vidom. Preporuka je koristiti mladi krompir ili batat - istakla je ona.

Kurir.rs/ Mina Branković