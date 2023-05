"JASENOVAC RADI PUNOM PAROM, SRBIMA SPALJENA SELA..." Ovo je pokrenulo bitku na Sutjesci! Damnjanović: Umirali slaveći Staljina

Bitka na Sutjesci, koja se odigrala u periodu od 15. maja do 15. juna 1943. godine, predstavlja jedan od ključnih događaja u Drugom svetskom ratu. Ova bitka se odvijala na tromeđi Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije i bila je deo operacije "Švarc" ili Pete neprijateljske ofanzive.

Partizanska vojska, iako iscrpljena nakon Bitke na Neretvi i sa 3.500 ranjenika, nije bila obaveštena o namerama neprijatelja da uništi njihovu glavnicu. Ipak, uprkos tome, partizani su uspeli da se probiju iz neprijateljskih obruča i izbegnu uništavanje. Bitka na Sutjesci bila je epski sukob na život i smrt, gde su partizani pokazali izuzetnu požrtvovanost, istrajnost i hrabrost.

Nebojša Damjanović, istoričar, gostovao je u jutanjem programu gde je istakao visoku motivisanost partizana tokom ove bitke. Vođstvo i jezgro partizanskih jedinica, od vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita do nižih komesara, bili su komunisti čvrsto uvereni u ideje socijalizma i spremni da se žrtvuju za te ideale.

- Kada pričamo o bitki na Sutjesci, bila je visoka motivisanost partizana. To ostaje kao činjenica - rekao je Damjanović i dodao:

- Vođstvo i jezgra partizanskih koji su se naši na granici Hercegovine i Crne Gore su bili komunisti. U svim jedinicama. Od vrhovnog Josipa Broza Tita do onih nižih komesara. To su tada bili mladi ljudi čvrsto uvereni u superiornost te ideje za koju su bili spremni da umru. Te ideje socijalizma njihove druge otadžbine, jer su to ljudi sa 2 otadžbine. Osim Jugoslavije, Sovjetski savez je bio njihova druga otadžbina. Imate Vladimira Dedijera, istoričar, koji je tada bio i učesnik svedočio je tada da pogođeni mladi partizan koji umire ima poslednje reči "živeo Staljin". To nije propaganda.

foto: Kurir televizija

Bitka na Sutjesci okupila je borbenu masu, uglavnom srpskog i delom hrvatskog porekla.

- Dakle tu su komunisti koji su vidno zaneseni i spremni na žrtvovanje. Borbena masa uglavnom srpska i delom hrvatska. Taj srpski deo koji je većinski, to je vojska koja odstupa od svoje matice sa istoka. Srbi preživeli ustaške pokolje, ogorčeni i priterani do zida. Izbezumljeni i nemaju alternative. Na pitanje da li je bilo primera predaje moj profesor u srednjoj školi govorio "kome da se predaš, onaj nas smatra nižom rasom. Vlasti NDH kažu da je to vlaški rakot, nisu Sloveni, to su Vlasi koji su poprimili pravoslavlje." Dakle, Jasenovac radi punom parom, sela spaljena po nekoliko puta, nema nazad. Ogorčena i do zida priterana masa - rekao je Damjanović.

U Hrvatskoj, okupiranoj od strane Italijana, prisustvo Hrvata na Sutjesci je bilo razumljivo, jer su Italijani negirali svaku vezu sa Slovenima.

- Za mnoge Hrvate koji su prisutni na Sutjesci Italija je ipak strana zemlja koja negira sve što ima veze sa Slovenima. Tako da je i njihovo prisustvo razumljivo. U celini to je narod koji je rešen na borbu i vođstvo koje je prepuno idealizma. To je dalo jedan spoj zvani amalgam, jedan spoj redak. Milovan Đilas mi je jednom prilikom rekao "Nebojša, nisi video partizane, bolji su od esesovac. Esesovci su čuveni po fanatizmu i borbenosti, ali partizani su neviđeno dobri." E to je sve zbog ovoga što smo prethodno naveli - rekao je Damjanović.

Bitka na Sutjesci se završila uspehom partizanske vojske koja je uspela da se izvuče iz neprijateljskih obruča i izbegne uništenje. Iako je bila izuzetno teška i sa velikim gubicima, ova bitka ostaje zapamćena kao simbol hrabrosti, požrtvovanosti i izdržljivosti partizanske vojske u Drugom svetskom ratu.

