"DECA KOJA SAD TO RADE BIĆE NEZGODNA KAD PORASTU" Monah prekinuo besedu kad ih je čuo, pa roditeljima očitao lekciju! (VIDEO)

Ponovo je jedna lekcija igumana manastira Ribnica, kako ga narod zna - monaha Arsenija, o vaspitanju dece - postala viralna na mrežama, a snimak se odnosi na jednu njegovu besedu koju je prekinula buka koju su pravila deca.

- Je l' možemo malo da sredimo ovu decu, ako je moguće ikako? Vidite, da vam kažem jednu stvar, to je ono što sam pričao juče, znači - deca nam izmiču kontroli. Nekada je ovo bilo nezamislivo da deca ovakvu buku i galamu prave, ovakav nered i ovakvu neposlušnost, znate. Slomili su nas i puštamo deci da rade šta hoće. Ta deca što sad ovo rade biće mnogo nezgodna kad porastu. Nećeš moći da im pisneš ništa. Čuvajte se toga - poručio je on vernicima koji su ga slušali.

- Ovo je potpuno nenormalno što se dešava. Ovolika buka, cika i piska i da niko ne vodi računa, da ja to moram da kažem... To je već neka... nešto nije u redu - zaključio je on.

Pogledajte i snimak:

Kurir.rs