"POSLODAVAC PRISILIO PORODILJU DA PLAĆA DOPRINOSE, A NEĆE BITI KRIVIČNO GONJEN?!" Snežana 4 godine proživljavala pravu dramu

Snežana Pešović, koja je poslednje četiri godine prošla kroz dramatično iskustvo kao trudnica i porodilja, gostovala je u emisiji Puls Srbije. Njena priča je puna izazova i bila je suočena sa sistemskom diskriminacijom.

Snežana je sama plaćala doprinose kako bi je njen poslodavac prijavio, ali je na kraju dobila otkaz. Nakon ovog događaja, Viši sud je presudio u njenu korist, smatrajući da je bila diskriminisana na osnovu pola i porodičnog statusa u oblasti rada. Međutim, Apelacioni sud je imao drugačije mišljenje, zbog čega je slučaj vraćen na početak.

Konačno, Vrhovni kasacioni sud je donio presudu kojom se potvrđuje da je Snežana Pešović zaista bila diskriminisana na osnovu pola i porodičnog statusa u oblasti rada. Sud je zaključio da je njen poslodavac uslovio trajanje radnog odnosa potpisivanjem blanko sporazuma o prestanku radnog odnosa tokom trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta. Takođe je zahtevao da ona lično obezbedi sredstva za doprinose, a potom je aktivirao blanko sporazum o prestanku radnog odnosa i odjavio je sa RF PIO.

Pešović se osvrnula na svoj slučaj tokom gostovanja i izrazila je zadovoljstvo zbog presude koju smatra podrškom za nastavak svoje borbe.

- Ta presuda je doneta i to je meni vetar u leđa da nastavim svoju borbu. Ja sam do ovog slučaja radila kod tog poslodavca 12 godina - rekla je Pešović i dodala:

Počelo je od samog prijavljivanjana obavezno osiguranje gde smo potpisali ugovor o radnom odnosu. On je zaboravio da me prijavi, pa je to radio retro aktivno. Tu je niz komplikacija nastao. Zatim i dobijanje zdravstvene knjižice. Samooverevanje je trajalo do početka jula kada sam ja već bila u podmakloj trudnoći. Kao da je to bilo isiljeno sa njegove strane.

Voditeljka Milica Marković upitala je advokata da objasni zašto je poslodavac zahtevao od Snežane da plaća doprinose, iako to obično pokriva država.

Advokat Aleksandar Radivojević je izneo mišljenje da bi poslodavac trebao da bude krivično gonjen zbog ovog postupka. Međutim, Snežana je otkrila da to neće biti slučaj, jer je saznala da će krivična prijava biti odbačena kao neosnovana, što ju je razočaralo.

- Zbog toga je i dobio ovakvu presudu i zbog toga će i krivično odgovarati - rekao je advokat, nakon čega ga je prekinula Pešović i otkrila:

- Neće, evo u petak sam se čula sa tužiocem koji vodi slučaj. Dobila sam jedan takav šamar realnosti koji me je otreznio. Krivična prijava će biti odbačena kao neosnovana.

Advokat je savetovao Snežanu da uloži prigovor na tu odluku, ali ona je izrazila nedostatak vere u pravdu u zemlji.

- Moj savet je da uložite prigovor - rekao je advokat.

- Verujte mi da ne želim. Ako ovo što smo sve postigli i završili do sada nije dovoljan argument da se nastavi krivično gonjenje, suludo je boriti se za pravdu u ovoj zemlji - rekla je Pešović.

Advokat je naglasio je da osuda za krivično delo predstavlja moralnu satisfakciju, ali neće nadoknaditi štetu koju Snežana trpi. Za to je potrebno obratiti se parničnom sudu.

- Krivični postupak je nešto što se goni po službenoj dužnosti. Dakle, određeni organi odlučuju dali ima mesta ili nema krivičnom gonjenju. Taj organ koji o tome odlučuje je javno tužilaštvo. Ono ima diskreciono pravo da to odluči. Postoji mogućnost ulaganja prigovora odluke Osnovnog javnog tužilaštva i po toj odluci odlučuje Više javno tužilaštvo. Ruku na srce, osuda za krivično delo je nešto što je moralna satisfakcija. Ali nije nešto što će vrama nadoknaditi štetu. To treba da reši parnični sud - istakao je advokat.

