BAKA MARA JE POSTALA MILIONERKA, A UMRLA U BEDI TROŠNE KUĆE Prevarili je da ostane bez muževljevih miliona: Dinara nisam videla!

Priča o baki milionerki koja je umrla u bedi 2016. godine potresla je Srbiju. Baka Mara je i pored nasleđenih miliona od svog muža, umrla u bedi, preneli su mediji tada. Evo i detalja priče.

Baka Marija Zlatić, iz boljevačkog sela Valakonje je nasledstvo dobila iznenada, od muža iz Australije, ali ga se nikad nije domogla. Nije ni želela.

- Tamo gde ja uskoro treba da idem, pare mi ne trebaju, zato sam ih i poklonila - uz osmeh je govorila, kao da je predosećala skori kraj te 2016. godine.

- Dala sam novac ljudima koji me čuvaju. Njima te pare više trebaju, a ja ionako ne znam ni koliko je to. Meni je dosta mojih osam hiljada dinara, koliko dobijam na ime poljoprivredne penzije... - kazala je ona.

U svojoj ispovesti je dalje navela kako je došlo do toga da ne vidi ni dinara od ovog bogatstva.

- Tačno je da sam dobila to nasledstvo, ali od njega nemam ni dinara! Kada sam saznala da mi je suprug umro u Australiji, oko nasledstva mi je sve opravila i sredila Mara (poznanica koja je čuvala - prim.autora). Tražila sam da se novac podeli na tri dela, ali jedan od onih s kojim imam dogovor da me čuva kaže da je nešto stavio meni na neku knjižicu, nešto on uzeo, a ni Mari, kako znam, nije dao koliko treba. Uzeli su još neki. Ja dinara nisam videla! - govorila je baka Marija, koja je živela duboko u šumi u kući od blata sa nepunih 10.000 dinara penzije mesečno!

Novac je po prispeću u Srbiju, kako je pisao Kurir pre 7 godina, podigao čovek koji treba da se brine o baki. On je kazao da je podelio kako je baka zahtevala i da nema više ništa za raspodelu jer se, prema njegovom kazivanju, kada se pročulo o nasledstvu, u Australiji pojavio kao naslednik bliski srodnik pokojnog Momčila.

Inače, bakin suprug Momčilo preminuo je 2011. godine. Marija je davne 1956. sa njim otišla u Australiju, ali se posle godinu i po vratila jer nije mogla da se navikne na život u toj dalekoj zemlji. On je potom tamo upoznao drugu ženu, sa kojom je živeo u vanbračnoj zajednici, a koja je umrla pre njega. Australijanci su potom pronašli baku u Srbiji, proglasili je naslednikom i uplatili joj sav novac.

- On je radio u početku kao tesar po građevinama i u fabrici u Gvilfeldu. Kasnije je imao nekoliko farmi. Ja nisam mogla da izdržim. Živela sam od bedne penzije poljoprivrednika i dok sam mogla, radila sam na njivi. Sada više ne mogu i sama sam sa psima i mačkama. Ljudi koji me čuvaju obilaze me na tri dana. Nisam imala ni struju, a teško mi je bez vode. Hleb mi donose. Meni pare nisu potrebne, ničemu mi ne bi služile, a kućni prag neću napustiti. Ovako ću dok mogu - jadala se baka Marija.

Za nasledstvo bake Marije kolale su tada različite priče. U nekoliko navrata među njenim navodnim dušebrižnicima dolazilo je do sukoba zbog para, pa je čak i policija morala da interveniše.

Bakin pokojni suprug Momčilo posle smrti je pored 940.000 dolara u kešu ostavio i oko četiri miliona australijskih dolara nasledstva u nekretninama. Trebalo je četiri godine da se pronađe naslednik jer ih u prvi mah nije bilo u Australiji. U međuvremenu je narastao iznos poreza, pa je država to odbila i na kraju je ostalo „svega“ 940.000 dolara nasledniku.

Kako su otišli "preko"

- Sećam se, kao da je juče bilo - setno je pričala Marija. - Bilo je to 1956. godine. Momčilo i ja smo kupili kartu u jednom pravcu za Australiju, a put nas je odveo u gradić Gvildford. Moj muž je radio kao tesar u jednoj fabrici, a ja sam brinula o domaćinstvu.

Posle godinu i po, Mariji je stigla vest da joj je majka Stana teško bolesna. Nije razmišljala. Sela je u prvi avion i vratila se kući.

- Brinula sam o bolesnoj majci, na kraju je i sahranila, ali se u Australiju više nisam vratila - pričala nam je Marija.

- Momčilo mi je povremeno pisao. I slao mi je novac. Želeo je da se, kada dočeka penziju u Australiji, vrati u Srbiju. Godine su prolazile. Potom i decenije. Ali, Momčilo se nije vraćao. Pričalo se da se u Australiji obogatio i postao gazda nekoliko farmi stoke, ali su svi mislili da to nije istina.

Onda je Mara saznala za njegovu smrt, preko komšinice Mare.

- Mara je stupila u kontakt sa ljudima iz Australije. Godinama je tragala i na kraju su me, početkom septembra prošle godine (2015.godine), obavestili da sam nasledila Momčilovu imovinu. Pare sam dobila pre nekoliko meseci. I odmah sam ih podelila. Meni, vidite i sami, baš ništa ne treba - zaključila je Mara u jednom od intervjuua.

Sudbina ove starice svakako je filmska, priznaćete!

