POZNATI METEOROLOG UPOZORAVA NA NOVE PADAVINE: Naredne 3 nedelje čeka nas haos! Objavio i kada temperature idu iznad 30 stepeni

Vreme se danas u Srbiji kvari! RHMZ izdao je upozorenje na promenljivo i nestabilno vreme danas, a ono će se, po svemu sudeći zadržati i narednih dana.

Pljusak najavljen za danas, prema rečima meteorologa Ivana Ristića otvara sezonu kiša!

On je na svom Fejsbuku napisao:

- Od ove i naredne tri nedelje maksimumi padavina u regionu će biti uglavnom iznad naše zemlje. Pred nama je veoma promenljiv period sa dosta kiše lokalno se očekuju nepogode sa pojačanim vetrom i gradom. Trebalo bi očistiti odvode vode tamo gde je to moguće i tako smanjiti mogućnost bujičnih poplava koje se u naseljenim mestima dešavaju kada količina padavina pređe 20 litara/m2 za 6 sati. Početak leta doneće i postepenu stabilizaciju vremena a kraj juna i temperature preko 30 stepeni - napisao je on.

Inače, RHMZ jutros je najavio da je na snazi žuti meteo alarm, i to na celoj teritoriji Srbije zbog kiše i grmljavine, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

Najniža temperatura od osam do 16, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo i nestabilno vreme, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša oko 25 stepeni.

Kao meteoropatske reakcije mogući su pospanost i glavobolja, a osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima savetovan je oprez.

Kurir.rs / S. T.

Bonus video

02:34 TREBA LI DA SE PLAŠIMO CRVENIH KIŠA? Sagovornici Kurir televizije: Ovako se možete zaštititi od KANCEROGENIH PM čestica u vazduhu