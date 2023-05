MILAN STRONGMEN PRIJAVIO NIŠKOG NASTAVNIKA, TVRDI DA MU MALTRETIRA DETE: Vrši teror, ako ga vrate u školu - ispisaću sina! (VIDEO)

Milan Jovanović, bloger i onlajn trener kog ljudi u Srbiji znaju kao "Milan Strongmen" objavio je na mrežama da je njegov najmlađi sin, učenik petog razreda OŠ "Sveti Sava" u Nišu pretrpeo mentalno zlostavljanje od strane nastavnika istorije, Ž. D.

Jovanović je objavio da je podneo prijavu protiv njega, da je inspekcija bila u školi, a da je nastavnik već suspendovan zbog drugog slučaja.

Milan Jovanović za Kurir kaže da je nastavnik tokom jednog dana, kada njegov sin nije bio u školi naterao decu da se izjasne ko je najveći problem i štetočina i da se izbaci iz škole.

Moje dete Vasilije Jovanović je žrtva ponižavanja i mentalnog zlostavljanja izvesnog profesora Živadina Disića u OŠ Sveti Sava u Nišu. Danas sam podneo zahtev školi da se utvrde okolnosti serijskog maltretiranja i zaštiti Vasilije. Uz Vasilija još jedan roditelj, Petković, sa… pic.twitter.com/uzct7CNtcg — Milan Strongman (@milan_strongman) May 22, 2023

- Moj sin je miran dečko, uči, obožava istoriju, trenira košarku. Ipak, iz nekog razreda je meta nastavnika. Jednom je moj sin tokom časa tražio da ide u toalet, a on je organizovao da mu kad se vrati deca skandiraju, to je bila buka, aplauz, dranje... Detetu je bilo jako neprijatno. I to je jedna od situacija. Takođe mu je jednom rekao "ajde da odgovaraš pošto si mnogo pametan". Sin je izašao, prvo pitanje znao perfektno, drugo isto, treće nije čuo jer su deca počela da prave buku jer je zvonio za kraj časa. On mu je zalepio dvojku. I to su samo neke od situacija sa tim profesorom. Jednom je organizovao da druga deca glasaju da se moj sin izbaci iz škole. Tek tako, bez razloga, pravio je od njega metu i raspirivao mržnju među decom - kaže Jovanović.

Ističe da je majka dečaka je razgovarala sa direktokom, objasnili su problem, slali dopis da se dete zaštiti.

Jovanović kaže da u školi ima još ponižene dece čiji roditelji ili ne umeju da artikulišu svoju zabrinutost u akciju ili ne smeju.

- Javlja mi se od kada sam objavio sve na mrežama dosta ljudi, koji kažu da su upoznati sa ponašanjem ovog nastavnika. Njemu ni škola ne sme ništa, štrajkovao je glađu, već je odstranjivan iz škole zbog problema, tukao se sa kolegama pred decom... Sad planira za 29. maj novi štrajk glađu, jer je suspendovan u ponedeljak zbog drugog deteta. Ako se on nekada vrati u školu, ja moje dete ispisujem. Ljudi mi govore za njega da je čovek je čudan, nepredvidljivog ponašanja, a u svetlu tragedija koje su nam se desile pitam se da li on treba da bude sa decom i da im predaje, ako ih već psihički zlostavlja i za to se zna.

Naš sagovornik kaže da se na nastavnika žalila još jedna porodica, koja ima teške zdravstvene probleme.

