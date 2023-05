"ZDRUŽENA TAKTIČKA VEŽBA ZAJEDNIČKI ODGOVOR 2023" Andrej Mlakar: Vojska i policija obučavaju se u slučaju da se desi NEPREDVIDIVO

Na više lokacija u Srbiji održava se združena taktička vežba sa bojevim gađanjima „Zajednički odgovor 2023“ tokom koje će snage Vojske Srbije i jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova uvežbavati izvođenje napadne operacije.

foto: Kurir tv

ZAJEDNIČKI ODGOVOR: U vežbovnim aktivnostima učestvuju delovi Generalštaba Vojske Srbije, Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, Komande za obuku, 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade, kao i sastavi Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije, interventne i helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

O združenoj taktičkoj vežbi danas razgovarali su voditelji emisije Puls Srbije sa novinarom Andrejem Mlakarom.

foto: Kurir tv

Mlakar je podsetio na svima znani problem.

- Napadne operacije se uvežbavaju radi kordinacije, zato ove vežbe služe da bi se policija i vojska umrežile... Mi imamo problem sa KiM. I to sa kosovskim jedinicama koje terorišu Srbe i gde su pojedini posebno spremni da preduzimaju agresivne korake, a neki političari i pozivaju na zauzimanje Vranja, Niša i Prokuplja - započeo je Mlakar.

Za to služe ove vežbe.

- U slučaju za ne daj Bože... Primer Belgoroda je odličan. Priroda bezbednosti je naterala naše službe, da se sjedinjuju. Nažalost nužda nas priprema na sve - dodao je.

Medijski rat Mlakar je istakao kao najveći problem .

- Hibridne operacije i propaganda kojima nas doživljavaju kao Ruse na Balkanu i onda se neprestano delovanje i plasiranje tog sadržaja... Ima mnogo pritisaka ne znate da li neko može diverzantski upasti u teritoriju Srbije, a te pokušaje moramo preduprediti - rekao je.

Lokacije na kojima se održavaju vojne vežbe su poznate javnosti.

- To su združene taktičke vežbe vojske i policije. Zajednički odgovor nema veze sa NATO vežbama u Pljevljima i KiM, a vojska i policija obučavaju se za nepredviđene situacije, znači nije to ništa novo - kazao je Mlakar.

02:07 ZAJEDNIČKI ODGOVOR SRBIJE:

Prema njegovim rečima, NATO pakt ostvaruje viziju Bena Hodžinsa (Bivši komandat američkih snaga u Evropi).

-Ben Hodžins je sanjao o vojnom Šengenu. Ovo je opis vojne vežbe Rifodžer. To je vežba koja se odvijala na teritoriji Nemačke do Hladnog rata. Američki tenkovi su jurili kroz naselja, to je oživljavanje Rifodžera. Sada imate 31 članicu NATO pakta. Oni sada moraju da uvežu sve jedinice koje imaju i to na terenu. Ova dešavanja nisu neobična - pojašnjava Mlakar.

Uporedio je vreme pre raspada Jugoslavije, tokom njenog bombradovanja od strane NATO alijanse i današnjeg stava NATO kada se spomene Ukrajina, kao i o dvostrukim aršinima koje EU ima.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.