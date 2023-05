RHMZ NAJAVIO VEĆU KOLIČINU PADAVINA: 3 dela Srbije na udaru pljuskova i grmljavine! Ovo je prognoza do kraja meseca

danas do 26 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, uz smenjivanje sunčanih i oblačnih intervala i s lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine, najviše u centralnim, južnim i istočnim delovima zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od devet do 16, a najviša od 22 do 26.

U Beogradu danas promenljivo uz smenjivanje sunca i oblaka. Lokalno se očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 16, a najviša oko 24 stepena.

Upaljen meteo alarm

Kako je objavio RHMZ, žuti meteo alarm na snazi je u celoj Srbiji zbog kiše i grmljavine, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

Nestabilno do kraja meseca

Do kraja meseca promenlјivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenim plјuskovima i grmlјavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina.

U petak se očekuje promenljivo oblačno sa češćom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 22°C do 26°C. Uveče je moguća kiša.

Za vikend sunčani periodi i nestabilno uz dnevni razvoj oblaka. Sredinom dana i popodne je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Dnevne temperature u neznatnom padu i biće malo ispod 25°C u subotu i nedelju. Početkom iduće sedmice toplije sa više sunčanih sati, ali ni tada nije isključena pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. U Beogradu danas i sutra promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom biće lokalna pojava, pa su padavine moguće samo u pojedinim delovima grada ili u široj okolini. Od subote nastavak promenlјivog vremena, a dnevne temperature kretaće se u intervalu od 21 do 26 °S.

