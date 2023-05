Na Paliću počeo 71. Kongres psihologa Srbije

U Studentskom odmaralištu na Paliću, juče je počeo Kongres psihologa Srbije pod nazivom“Novi horizonti (sajber) psihologije” na kome učestvuje oko 200 psihologa koji se bave izazovima nove tehnologije i sajber prostorom. Kongres je počeo minutom ćutanja u pomen žrtvama dva masovna ubistva koja su se desila u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar” i selima u okolini Mladenovca. Otvaranju Kongresa prisustvovao je i gradonačelnik Stevan Bakić koji je tom prilikom podsetio na, kako je rekao pažnje vredan podatak da se ovaj kongres održava jednom godišnje, od 1953. godine – kada je Društo psihologa Srbije i osnovano.

„Naročito mi je drago što je ovo treći put da se Kongres održava na ovim prostorima, u Subotici i na Paliću, i na to smo izuzetno ponosni. Ono što još krasi ovaj Kongres je praksa da se uvek održava u nekom drugom mestu s ciljem da se radi promocija struke, da se prezentuje njen rad, a ujedno se promoviše i lokalna zajednica. Bitno je i naglasiti da ovaj Kongres ima svoj kontinuitet, da nikada nije dolazilo do prekida bez obzira na sve okolnosti koje su se događale u državi i društvu od tog vremena pa do danas“, istakao je Stevan Bakić

On je naveo da je tema Kongresa uvek bila tema tog vremene kao što je i danas tema izazovi nove tehnologije i sajber prostora u kome se nalazimo, i dodao - nažalost.

„Pripadam staroj gardi koja ima veći otpor prema jednom delu ove nove tehnologije, ne prema svemu već prema jednom delu. Smatram da je dosta uticala na našu decu, jer pored značaja koji ima porodica, dodatni uticaj ima nova tehnologija, portali i sajtovi na kojima se prikazuje i šta treba i šta ne treba. To je moje mišljenje i nadam se da će tu država uspeti da zavede malo reda“, rekao je Bakić.

On je istakao da je Kongres prilika da se razmenjuju iskustva, predstavljaju radovi i projekti ali i dodele nagrade za postignute uspehe.

„Ovu priliku koristim da svim dobitnicima priznanja čestitam, da im poželim puno uspeha u radu i životu kao i svim ostalim učesnicima. Poželeo bih vam da uspešno radite na Kongresu, da zaključke koje budete izveli daju doprinos razvoju struke i nauke u našoj državi. Želim vam da pored rada imate vremena i za odmor da upoznate lepotu, istoriju i kulturu naše Subotice koja je izuzetno bogata i prepuna tradicije“, dodao je Stevan Bakić.

Prisutnima na otvaranju Kongresa obratile su se i predsednica Društva psihologa Srbije dr Tamara Džamonja Ignjatović, predsednica Programskog odbora Kongresa psihologa Srbije 2023 dr Gordana Đigić, predsednica Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije Marina Nadejin Simić i predsednica Organizacionog odbora Kongresa Branka Tišma.

Društvo psihologa Srbije nagradu za životno delo dodelilo je akademiku prof. dr Aleksandru Kostiću, nagrada „Borislav Stevanović“ pripala je dr Dušici Filipović Đurđević i dr Jeleni Opsenici Kostić, nagrada „Živorad Žiža Vasić“ dodeljena je psihološkinji Branki Tišmi. Ovom prilikom dodeljene su i druge nagrade.

Tokom Kongresa psihologa Srbije na Paliću koji se održava od 24. do 27. maja na programu su različiti oblici učešća kao što su: usmena saopštenja, simpozijumi, okrugli stolovi, tribine, poster prezentacije, radionice, seminari, promocije knjiga ili sastanci sekcija i podružnica Društva psihologa Srbije.

