ZADUŠNICE VERNICI OBELEŽAVAJU 4 PUTA GODIŠNJE I UVEK SUBOTOM: Prve su bile u februaru, a evo kada su naredne! Ovo su verovanja

Srpska pravoslavna crkva i vernici Zadušnice obeležavaju četiri puta godišnje i to uvek subotom.

Prve zadušnice ove godine bile su 18. februara. Reč je zadušnicama koje su vezane za početak Vaskršnjeg posta, pa su i one "pokretne", to jest nemaju određeni datum. Zovu ih još i Velike zimske zadušnice. Nedelja u kojoj se one održavaju se i naziva zadušna i uvek je to treća nedelja pred post.

Na dan zadušnica ide se u crkvu, gde se služi sveta liturgija i parastos na kojem sveštenik vinom preliva žito, a posle službe ide se do grobova pokojnika. Na grobovima se pale sveće, a sveštenik obavlja kratki obred i kadi grobove.

Dani namenjeni dušama preminulih uvek padaju u subotu. Žito se nosi na groblje, ne da bi se "nahranio" pokojnik, kako se ponekad u narodu veruje, već da bi se nahranila sirotinja koja u molitvama pominje pokojnika. Ne treba preterivati u pripremi hrane i crkveni velikodostojnici često upozoravaju da su "gozbe" na daćama, parastosima i zadušnicama potpuno neprikladne.

Ko živi daleko od grobova najmilijih, treba da odnese žito i vino u crkvu, po običaju, kao i da upali sveće - simbol male žrtve bogu. Običaj je i da se na zadušnice deli milostinja. Posebno ne treba zaboraviti duhovnu milostinju - poklanjanje knjiga duhovnog sadržaja. One se mogu pokloniti onima koji ne mogu da je kupe ali i bibliotekama kako bi bile na raspolaganju što većem broju ljudi.

Žito je simbol smrtnog tela i besmrtne duše u svetlosti Carstva nebeskog. Crno vino, označava Božje milosrđe kojim se leče rane greha. Sveća je simvol svetlosti Hristove. On je rekao: "Ja sam svetlost svetu". Posle liturgije u crkvi se služi parastos. Posle parastosa se ide do grobova pokojnika.

Verovanja za Zadušnice

U Srbiji postoji verovanje da sveća upaljena na zadušnice gori sve do sledećih zadušnica. Takođe, rasprostranjeno je verovanje da ako se na zadušnice ne upali sveća, mrtvi će godinu dana biti u mraku.

U istočnim krajevima postoji verovanje da se na Zadušnice ne radi ništa sa vunom, a makaze su zatvorene kako bi i vučje čeljusti bile zatvorene.

Na liturgiju, kada pođemo u crkvu, treba poneti:

kuvano žito

crno vino

malu sveću koja se postavlja uz žito

male sveće za svake upokojene zbog kojih obeležavate zadušnice ili jedna veća sveća za sve

napišite spisak imena svih vaših upokojenih rođaka i prijatelja

Zadušnice u 2023. godini: 18. februar Zimske 3. jun Letnje 7. oktobar Miholjske 4. novembar Mitrovske (jesenje)

(Kurir.rs)