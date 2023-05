"OVA BOLEST DVA PUTA ČEŠĆE SE JAVLJA KOD ŽENA NEGO KOD MUŠKARACA" Taleski: Ovo su sigurni RIZICI, a postoji više od 2.000 simptoma

U susret svetskom danu borbe protiv multipla skleroze (30.maj) danas razgovaramo o ovoj teškoj neurološkoj bolesti.

Procenjuje se da u Srbiji od multiple skleroze boluje više od 9000 osoba, takođe, multipla skleroza je karakteristična po tome što pogađa uglavnom osobe između 20. i 40. godine života kada su radno sposobni, dakle u punoj životnoj snazi i dva puta češće se javlja kod žena nego kod muškaraca.

foto: kurir tv

U razgovoru sa voditeljkom Milicom Anđelković, doktorka Vanja Taleski, psihoterapeut iz savetovališta pri Društvu multipla skleroze Srbije, predstavila je ovaj problem iz svog iskustva.

Da li može da se živi sa ovom bolešću?

- To je hronično neurološko oboljenje, i progresivno autoimuno oboljenje i bolest centralnog nervnog sistema. Ne možemo govoriti o nečemu što je opšte, ali možemo govoriti o nečemu što je visoko individualna bolest. Ne možemo uopšteno govoriti o tome - rekla je.

Uzroci se ne znaju.

- Možemo govoriti o rizicima, ali o uzrocima ne. To su pušenje, nedostatak vitamina D3 i mononukleoza. To su rizici. A uzroci mogu biti razni. Postoji preko 2.000 simptoma! To su problemi na nivou senzibiliteta, malaksalost, hod, trnjenje, a sve je vrlo individualno. Bitna je dobra terapija - ispričala je.

01:33 OVA BOLEST DVA PUTA ČEŠĆE SE JAVLJA KOD ŽENA NEGO KOD MUŠKARACA!

Preko 3.000 ljudi se lečilo iz fonda Društva multiple skleroze.

- Nema više razlike ovde i zemalja iz okruženja. Osobe mogu, uz konsultacije sa lekarom da se odluče za terapiju. Pomak u lečenju otvara širok prostor za podizanje kvaliteta života i mogućnost da se leči, a da bolest bude pod kontrolom - rekla je Taleski.

Ne zaostajemo za Evropom kada je reč o lečenju ove bolesti.

- Lekari procenjuju šta je najadekvatnije za pacijente. Društvo slavi 50 godina postojanja, a to je zaista posebno nešto. Ovo je hronična bolest, psihološka pomoć je izuzetno bitna i važna. Prvo kako će se prihvatiti bolest, a onda kako će se živeti sa njom. Ovo nije stvar samo jedne porodice, nego i bliže okoline - upozorila je.

Za porodicu, kao deo sistema koji okružuje obolelog - podrška je najbitnija.

- Kada ne gledamo samo obolelog i porodica traži pažnju psihologije i svima je nužna podrška. To je jedna stvar u životu koju niko nije izabrao i niko nije računao sa tima. U zavisnosti od toga kakvo je bilo porodično tkivo pre toga, od toga zavisi kako će se kasnije nastaviti život - rekla je.

Ljudi se najčešće pitaju, kaže Taleski, "zašto baš ja".

- Ljudi najčešće pitaju zašto baš ja? Najgori problem je gubitak kontrole... Ne bih se usuđivala da govorim o uzrocima, ko god da sumnja neka se odmah obrati lekaru. Muzika je simbol osoba koje žive sa MS-om. Jedan od njih je Laza Ristovski koji je živeo sa ovom bolešću.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.