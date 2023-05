RHMZ IZDAO VAŽNO UPOZORENJE JUTROS U 5! Potop u najavi, za kratko vreme pašće i do 50 mm kiše, biće i grada! (FOTO)

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti nestabilno vreme, s pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša od 21 do 25 stepeni. Vetar slab do umeren, severni, u zoni pljuskova kratkotrajno i jak olujni.

U Beogradu će biti promenljivo i nestabilno, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura oko 14, a najviša oko 23 stepena. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kao meteoropatske reakcije.

RHMZ Srbije jutrods izdao je upozorenje jutros u 5 časova najavljujući moguće jake pljuskove uz napomenu da vodotokovi reka prete izlivanjem na pojedinim lokacijama.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će se na Dunavu kod Novog Sada i Smedereva, kao i na Savi kod Šapca vodostaji narednih dana kretati iznad granica redovne odbrane od poplava.

Na Kolubari, Ubu, Tamnavi, Jadru, Likodri, Ljuboviđi, Skrapežu, Đetinji, Moravici i gornjem toku Zapadne Morave tokom 28. i 29. maja vodostaji će biti u većem porastu, sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa.

Na manjim bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su izlivanja, navodi RHMZ.

RHMZ je upozorio da se u Srbiji do 1. juna očekuje lokalna pojava jakih pljuskova sa grmljavinom i gradom. Pljuskovi i grmljavina koji se na području Srbije očekuju do kraja meseca, ali i početkom juna, lokalno će biti izraženiji uz pojavu grada i sa velikom dnevnom količinom padavina, od 20 do 50 mm u zoni najintenzivnijih pljuskova, lokalno i više, piše u upozorenju meteorologa RHMZ. Narandžasti meteoalarm, koji označava opasno vreme, danas je na snazi u Banatu, Sremu i zapadnoj Srbiji.

