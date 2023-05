MALI KOSTA JEDINI U SRBIJI IMA RETKU BOLEST KOJA MU UGROŽAVA ŽIVOT: Rešenje postoji, malo mu nedostaje za srećno detinjstvo (FOTO)

LOZNICA - Put Sofije danas (28.5) je iz Krupnja krenuo loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović, a u bugarsku prestonicu treba da stigne sredinom juna. Na put dug 563 kilometara pošao je da animira ljude kako bi slanjem SMS poruka pomogli trogodišnjem Kosti Leševiću koga podržava humanitarna fondacija ‘’Budi human’’.

- Trčim za Kostu i nadam se da će moje trčanje podstaći ljude da pomognu lečenje ovog dečaka. Ako mogu da trčim više od 500 kilometara dvadesetak dana onda svako može odvojiti minut-dva da pošalje SMS vredan 200 dinara i podrži ovo dete – rekao je pred polazak u Sofiji gde će se pokloniti moštima srpskog kralja Milutina, koje počivaju u Crkvi Svete nedelje.

O njegovom humanitarnom ultramaratonu obaveštena je naša ambasada, a na predlog ambasadora u Bugarskoj Željka M. Jovića, plan je da tamo stigne 16. juna, a četiri dana kasnije bude gost na utakmici između naše i bugarske fudbalske reprezentacije u Razgradu, kaže Kikanović.

- Osim Opštine Krupanj koja me podržava imam blagoslov i podršku Manastira Hilandara što mi posebno znači. Trčaću u proseku oko 40 kilometara dnevno, tako da u dogovoreno vreme stignem na cilj. Olakšavajuća je okolnost što trčim kroz Srbiju, a samo poslednjih 65 kilometara su putevi Bugarske – kaže Kikanović kome je krupanjska opština obezbedila smeštaj tokom ultramaratona i prati ga jedno vozilo.

U poslednjih nekoliko godina on je u humanitarne svrhe, uglavnom za lečenje dece, pretrčao oko pet hiljada kilometara, a kako kaže, u ranijih maratonima je prikupljeno više od 140.000 evra. Prema podacima fondacije ‘’Budi human’’ atrofija malog mozga i redukcija volumena supratentorijalne bele mase dijagnostikovana je Kosti na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta ‘’Dr Vukan Čupić“. Zbog toga su dečaku potrebna sredstva od 27,6 miliona dinara za dijagnostiku i lečenje, fizikalne terapije, rehabilitacije u zemlji i inostanstvu, razne tretmane i vežbe, hipoterapije, specijalističke preglede, ortopedska pomagala, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja. Do sada je prikupljeno oko 30 odsto novca, a Kikanović očekuje da to bude značajno više. Zato i trči do Sofije i bio bi srećan da rezultat bude što više novca za napredak malog Koste.

Podrška sa Hilandara Kikanović za ovaj ultramaraton ima podršku Manastira Hilandar. U dopisu koji je dobio, pored ostalog piše: foto: Kurir.rs/T. Ilić - ‘’Do Svete Gore i Hilandara, stigla je vest o tvojim dobrim delima i podvizima koje činiš za našu decu. Nakon toga si i sam došao u Hilandar, trčeći preko devetsto kilometara kako bi skupio pomoć za zdravlje jednog mališana – malog pred nama, ali velikog pred Bogom….Danas u sveopštem mraku nedostatka iskrene i požrtvovane ljubavi, tvoje delo snažno svetli kao delatni primer čovekoljublja. Gospod neka te ukrepi i neka umnoži broj onih koji su spremni da ti se pridruže i da te slede u svakom dobrom delu!.’’ - navodi se u pismu koje je potpisao iguman Hilandara, arhimandrit Metodije.

