"NIJE TEŠKO DOKAZATI KRIVICU RODITELJA DETETA IZ RIBNIKARA, ALI SU SANKCIJE PREBLAGE" Advokat Popović: Ovo je ZAPREĆENA KAZNA

Roditelji đaka iz OŠ “Vladislav Ribnikar” koji ne idu u školu otkako je 3. maja 13-godišnji učenik ubio devet đaka i čuvara, dobili su tokom vikenda raspored gde će njihova deca boraviti tokom ove sedmice.

Po tom planu, đaci će, umesto u školu, ići u ustanove kulture u Beogradu koje je Vlada Srbije ponudila.

A, krajem nedelje Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da preuzima pretkrivični postupak od Prvog osnovnog tužilaštva protiv majke 13-godišnjeg dečaka koji je počinio masakr. Predmet se, kako je saopšteno preuzima radi koncentracije dokaza, jer se pred Višim javnim tužilaštvom već vodi krivični postupak protiv dečakovog oca.

O svemu ovome razgovarali su gosti Redakcije dr Olivera M. Ćirković, psiholog i majka devojčice iz Ribnikara i Milan Popović, advokat.

Ćirković je ispričala koji su planovi za decu koja pohađaju osnovnu školu Vladislav Ribnikar.

- Vrlo mi je značajno kako su ta deca i mislim da sve što se odigrava nastava i kultura su forme da pokažemo da može da se nastavi tamo gde se stalo. Tragedija je velika i ja sam i pre par dana rekla da nisam za to da deca krenu u školu. Ali moramo da naučimo iz nesreće da stanemo i da pogledamo u sebe i da znamo da deca nas prate. Dete nije rođeno i predviđeno da će biti nešto, nego je ono što dobija od nas. ako nešto možemo da uradimo je da stanemo i pogledamo ono što mi nosimo. Smrt nosi dosta ljutnje, neodumice i besa - predočila je Ćirković.

Popović je dao mišljenje iz ugla pravne problematike.

- Više tužilaštvo vodi postupak prema ocu, a logično je bilo i da preuzmu postupak prema majci ne bi me iznenadilo da se ova dva predmeta spoje. Više tužilaštvo su lica koja su prošla kroz prvo tužilaštvo i imaju iskustva. Iskreno, nisam siguran u umišljaj oca u to delo, zakon propisuje i nehatni oblik ovog dela. Zlostavljanje i zapuštanje je lako dokazivo i to se dokazalo samo po sebi, a jedini problem je činjenica da je za ovo delo kazna tri godine! Nazvaću ga problemom, jer da se izrekne i najteža sankcija narod ne bi bio zadovoljan - rekao je Popović.

Razgovor sa decom je ključan.

- Nije bilo obavezno da se vrati na nastavu. Ona je išla redovno na treninge i bila je u četvrtak u školi, to joj je prijalo, ali uvek može da mi kaže kada joj ne prija. Za sada pratimo tišinu. Od mnogo buke i mnogo priče se i desilo šta se desilo i to od naše priče! Deca treba da budu zajedno. Roditelji da stave prst na čelo i da vide šta su prioriteti - savetuje Ćirković.

