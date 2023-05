OTPUŠTEN VOZAČ KOJI JE HTEO PIJAN DA VOZI DECU! Nije jedini, pljušte sankcije! A ZNA SE I DA LI ON MOŽE DA ODGOVARA

Vozači autobusa prevozničke agencije "Trans jug", koja radi sa turističkom agencijom "Trans jug travel" koji juče nisu mogli da krenu na put jer jedan nije imao lekarsko uverenje, a drugi je bio pijan - su dobili otkaze, saznaje Kurir.

Ovu informaciju za Kurir je potvrdila Nevena Stojić, direktorka "Trans jug travela".

- Vozači koji su juče napravili problem su momentalno otpušteni. Prvi vozač je na put poneo staro lekarsko uverenje, iako kod kuće ima važeće, ali ih je pobrkao. Zahvalili smo mu se na saradnji jer vozači dece ne smeju tako neodgovorno da se ponašaju. Za drugog vozača je ustanovljeno da ima 0,16 promila alkohola u krvi. Obzirom na to da decu sme da vozi samo osoba koja ima 0,00 promila, i on je odmah dobio otkaz. Bitno nam je da smo sve ispravili na mestu, bilo je nervoze jer se kasnilo, ali deci već nadoknađujemo sadržaj. Na žalost, nemamo uvid u to šta vozači rade u slobodno vreme, problem je saniran, odreagovali smo odmah - rekla je Stojić za Kurir.

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezednost saobraćaja za Kurir kaže da osim ovakve sankcije, vozač koji je imao alkohola u krvi drugačije ne može odgovarati.

- Vozač koji je imao nameru da vozi decu, a da je pre toga pio alkohol, ne može da odgovara ako nije seo za volan. Da je uhvaćen za volanom, bio bi u prekršaju. Može da se ispita eventualno da li je do autobusa došao kolima, pa da je bio u prekršaju. Ako je došao peške, a nije vozio ovaj autobus, kazne nema. Svakako je takvo ponašanje neprihvatljivo, vozači autobusa moraju da se pridržavaju pravila o nultoj toleranciji na alkohol - rekao je Okanović.

Podsetimo, dvojica vozača juče su vraćena zbog nepravilnosti koje su ustanovljene ujutru, kada je trebalo da voze učenike osmog razreda OŠ "Jelena Ćetković" iz Beograda. S putovanjem se kasnilo dva i po sata, ali je ipak ekskurzija održana, i deca se sada nalaze na Paliću.

Kurir.rs / S. Trajković

