FONDACIJA MOZZART DONIRALA SANITETSKO VOZILO ZDRAVSTVENOM CENTRU KNJAŽEVAC: U hitnim situacijama svaka sekunda znači život

Fondacija Mozzart, u okviru velike akcije pomoći zdravstvenim ustanovama širom naše zemlje, donirala je sanitetsko vozilo Zdravstvenom centru Knjaževac. Opština na jugoistoku Srbije pokriva 86 sela, od kojih su mnoga udaljena i po 50 kilometara od grada, pa je kvalitetno sanitetsko vozilo od presudnog značaja kako bi zdravstvena zaštita bila dostupna svim stanovnicima u svakom trenutku. Sanitetsko vozilo koje je prethodno bilo u upotrebi oštećeno je pre mesec dana u saobraćajnoj nesreći pa je ova zdravstvena ustanova bila primorana da koristi vozila iz 2008. godine.

foto: Promo

„Donirano sanitetsko vozilo pomoći će našim pacijentima, kojih ima i u najudaljenijim knjaževačkim selima, da u najkraćem roku stignu do Zdravstvenog centra. S druge strane, svi pacijenti koji iz Knjaževca treba da se prevezu do Kliničkog centra Niš ili do Zdravstvenog centra u Zaječaru, takođe će uz pomoć ovog vozila stići brže. U zdravstvu je svaka sekunda važna i može da znači život. Fondacija Mozzart je prepoznala našu potrebu, pomogla nam kupovinom ovog vozila i u ime opštine Knjaževac, Zdravstvenog centra, ali i svih Knjaževčana koji će koristiti ovo vozilo, ja im se od srca zahvaljujem“ istakao je Marko Stojanović, predsednik SO Knjaževac.

foto: Promo

Donacija je realizovana na inicijativu Knjaževčanina Nenada Stankovića koji je prepoznao potrebu svoje opštine i obratio se Fondaciji Mozzart sa molbom za donaciju sanitetskog vozila.

„Mozzart je još jednom pokazao da je društveno odgovorna kompanija i iskoristio bih ovu priliku da izrazim svoju duboku zahvalnost što su nam omogućili da dobijemo ovo vozilo. Zdravstveni centar Knjaževac, pored ovog novog, ima još jedno vozilo novijeg datuma tako da je ovo zaista bila hitna potreba, što donaciju čini još značajnijom“ izjavio je Ivica Rakić, v.d. direktora Zdravstvenog centra Knjaževac.

foto: Promo

Fondacija Mozzart je u februaru ove godine potpisala protokol o saradnji sa Ministarstvom zdravlja kako bi se zajedničkim akcijama unapredili uslovi rada zdravstvenih ustanova širom Srbije. Velika akcija započeta je donacijom računarske opreme Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac i medicinske opreme za Odeljenje za neonatologiju Opšte bolnice u Subotici, a nastavljena donacijom savremenog sistema za transplantaciju kože Klinici za dečiju hirurgiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu. U planu su i donacije EKG aparata Studentskoj poliklinici, stolice za stereotaksičnu biopsiju Centru za radiologiju Kliničkog centra u Nišu i ginekološke stolice Onkološkom dispanzeru u Čačku, dok će inkubatori stići na adrese KBC Kosovska Mitrovica i Opšte bolnice u Prokuplju i Paraćinu.

Promo