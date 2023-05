ZAŠTO POSKUPLJUJU AUTO ŠKOLE U SRBIJI? Pominje se šestocifreni iznos za nove polaznike, evo šta kažu iz Privredne komore Srbije

Pojedine auto-škole u Srbiji podigle su cene obuke za sve vozačke kategorije, pa se trenutno one kreću od 60.000 do 100.000 dinara! Međutim, do kraja godine se najavljuje novo poskupljenje, pa bi tada obuka mogla koštati čak 130.000 dinara.

Minimalna cena obuke nije menjana od 2012. godine, kako objašnjava Mladen Rašeta, generalni sekretar Privredne komore auto-škola Srbije, a tada je iznosila oko 50.000 dinara. Međutim, sada je došlo do poskupljenja.

Projekcija jednog časa nije samo zarada auto škole, nego i plata instruktora.

- Tražimo sada od jednog instruktora sve, ali nismo u mogućnosti da mu damo veću platu, a samim tim mi povećavamo bezbednost saobraćaja. Zato je to nešto za šta se traži povećanje, kada kažemo mnogo je, to je relativna stvar. Onaj koji plaća je mnogo, a za nas koji pružamo uslugu je malo. Trebalo bi da budemo realni u toj priči - poručuje Rašeta.

On kaže da, ako cene odu gore, postojaće mogućnost da budu neke povoljnije cene za određene grane društva.

