PETACI NA EKSKURZIJI OSTALI BEZ RUČKA! Roditelji besni: Prevareni smo, za 3.900 dinara obećali su i obrok deci, a nisu obezbedili!

Učenici petog razreda OŠ "9. oktobar" iz Prokuplja su na nedavno održanoj jednodnevnoj ekskurziji do Žiče i Studenice ostali bez ručka, tvrde za Kurir nezadovoljni roditelji, koji kažu da su prevareni jer je na saglasnosti za održavanje ekskurzije koju su potpisali i za koju su platili 3.900 dinara po detetu pisalo da je u tu cenu uračunat i ručak.

OŠ 9. Oktobar foto: Kurir/Biljana Roganović

Đaci, srećom, nisu ostali gladni jer su razredne starešine platile onoj deci koja nisu imala dovoljno novca za obrok. Iz škole odgovaraju da je došlo do nesporazuma usled administrativne greške i da su deca dobila ono što je plaćeno.

- Još u novembru prošle godine iz škole su nam stigle saglasnosti da potpišemo i u njima piše da je obezbeđen i ručak. Niko nam ni pre puta nije rekao da on nije uračunat u cenu jer, da jeste, bolje bismo opremili decu. Ovako su i oni i razredne starešine za to saznali kada su bili u Studenici. Kako je nama rečeno, tamo su im rekli da je došlo do nesporazuma između agencije i restorana - kaže roditelj jednog petaka i dodaje da su, kada su ih deca obavestila, ostali zbunjeni i besni.

- Nije problem u još nekoliko stotina dinara, ali je problem što nam nisu rekli i što su deca bila zbunjena. Idete na jednodnevnu ekskurziju i naravno ne nosite gomilu para, nego samo za sladoled i sok, eventualno užinu. Ovo je ružno i neodgovorno - dodaje drugi roditelj čije je dete bilo na toj ekskurziji pre dve nedelje.

Besni roditelji dodaju da je mnogo dece koja su u teškom materijalnom stanju i da nisu imala novac za taj ručak. Tu su uskočile razredne starešine, ali šta da nisu?

U OŠ "9. oktobar" priznaju da je došlo do administrativne greške i zabune.

- Tačno je, naša greška, jer smo štampali obrazac za saglasnost roditelja od pre četiri godine. Destinacije se obično ne menjaju, pa smo kopirali saglasnost odranije. Nismo primetili da je na starom naznačen i ručak. Ipak, roditeljima je još na početku ove školske godine predočeno da nema ručka, jer je savet roditelja utvrdio ovu destinaciju i nije tražio da se u ekskurziju uvrsti i ručak. Ipak, zaista nam je žao što je ovako ispalo - kažu u OŠ "9. oktobar" u Prokuplju.

Dodaju da roditelji nisu platili više nego što je podrazumevala ekskurzija, ali da se potkrala greška.

TURISTIČKA AGENCIJA Grešku primetili tek kad je trebalo da ručaju U turističkoj agenciji "Halo travel" iz Niša, koja je sprovela ekskurziju prokupačkih petaka, kažu da su se oni držali javne nabavke, a da je najgore to što su "administrativnu grešku" svi primetili tek kada je trebalo da ručaju. - Prema javnoj nabavci, ručak nije bio uračunat u cenu. Problem su te saglasnosti koje su stare, od ranijih godina, i koje su samo kopirane - kaže za Kurir Jelena Milićević iz "Halo travel". Ona nam je poslala i dokument te javne nabavke, ali je dodala da saglasnosti koju potpisuju roditelji obično štampa škola.

Mnogi roditelji petaka misle da je, s obzirom na to da je došlo do greške, škola trebalo da plati taj ručak, ali do to se nije desilo.

Inače, ekskurzija je podrazumevala jednodnevni obilazak Ljubostinje, Vrnjačke Banje i Žiče uz posetu i Studenice, a koštala je 3.900 dinara, što je podrazumevalo put, usluge vodiča, sve ulaznice za kulturno-istorijske znamenitosti i nadoknadu za razredne starešine.

Kurir.rs/ Biljana Roganović

