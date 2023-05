NIKAKVI OVOZEMALJSKI GEOPOLITIČKI INTERESI NISU VAŽNIJI OD ČOVEKA: Snažna poruka patrijarha Porfirija sa molebana (VIDEO)

Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije poručio je večeras na molebnu u Sabornom hramu srpskog naroda na Vračaru, pred stotinama vernih koji su došli da se poklone moštima Svetog vladike Nikolaja Srpskog, da nikakvi ovozemaljski geopolitički interesi nisu važniji od čoveka pa makar on bio i pravoslavni Srbin.

"Molimo se Svetom vladiki Nikolaju da se on moli Gospodu da Gospod blagodaću svojom prosvetli um onih koji imaju moć i silu ovog sveta i da zagreje srce njihovo, da razumeju i osete da profit nije važniji od čoveka, od bilo kog čoveka, od čoveka bilo koje boje kože, od čoveka bilo koje vere, od čoveka bez obzira kom narodu pripada, pa i od čoveka koji pripada srpskom narodu, da razumeju i osete da profit nije važniji od čoveka pa makar on bio i pravoslavni Srbin! Nisu važniji od čoveka, pa makar on bio i pravoslavni Srbin, nikakvi ovozemaljski geopolitički interesi! Neka Gospod prosvetli njihov um i zagreje njihovo srce da razumeju da i naša braća i sestre na Кosovu i Metohiji imaju potrebu, ali i pravo, da na svojoj zemlji žive u miru i međusobnom razumevanju sa drugima, da imaju pravo da ne budu proganjani, da im se ne otima imovina, da im se ne spaljuje letina, da im se ne ruše groblja, da ih niko ne goni, da im niko ne ubija decu", poručio je patrijarh Porfirije i dodao:

"Oduvek na Кosovu i Metohiji, na zemlji koja je naša slava i naš krst, ali i naše vaskrsenje, naš narod živi sa drugim narodima i uvek je znao da živi zajedno sa tim narodima, da poštuje sve ono što su običaji, što je vera, što je biće tih naroda, ali isto tako je uvek imao potrebu da – u najmanju ruku, ako ne prožimajući se sa tim narodima – živi pored njih. Molimo se Gospodu Bogu molitvama Svetog Nikolaja da nam izvede svoju blagodat na sve nas u pokajanju i u smirenju, u trpljenju i strpljenju. Molimo Njaga da onda kada smo slabi da On istine i pravde radi bude u nama i sa nama kako bismo ga slavili i sada i uvek i u vekove vekova. Amin"!

(Kurir.rs)