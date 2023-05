ČLAN SAVETA RODITELJA "RIBNIKARA" OTKRIO: Evo šta većina đaka želi da se dogodi sa njihovom školom posle masakra!

Član Saveta roditelja OŠ "Vladislav Ribnikar" Dejan Ristić izjavio je da je više od 80 odsto dece izrazilo želju da nastavi da ide u školu do kraja školske godine.

On je, gostujući na TV Prva, ukazao da nesporazume stvara to što se pojedinačni stavovi nekih roditelja predstavljaju kao stav svih roditelja, zbog čega je velika odgovornost na medijima.

Istoričar Ristić ističe da je obaveza roditelja da svoju decu podrže u želji da nastave da idu u školu "Vladislav Ribnikar" i da je Savet roditelja zauzeo jednoglasan stav da školska godina treba da se završi po programu, bez skraćivanja.

Na pitanja zašto je onda u utorak plasirana vest da se školska godina u toj školi završava u petak, Ristić kaže da on nije prava adresa za to pitanje.

- Mi, kao roditelji đaka, ne možemo da kažemo zašto je to objavljeno, treba proveriti ko je tu informaciju plasirao. Savet roditelja je u ponedeljak održao sednicu i zauzeo stav da se školska godina održi po planu i programu, bez ikakvog skraćivanja, jednoglasno - istakao je Ristić.

Prema njegovim rečima koje je preneo Tanjug, jednoglasno je odlučeno da deca koja to žele, idu u OŠ "Vladislav Ribnikar", a ona koja ne žele, da idu u objekte koje je Vlada Srbije obezbedila na vreme - u 13 objekata u neposrednoj blizini škole.

- To je za svu decu koja nisu spremna iz bilo kog razloga da idu u svoju školu - to su na primer, Dadov, Dečji kulturni centar i drugi primereni objekti za realizaciju nastave - kaže Ristić.

On dalje navodi da je kod dece primetna ogromna želja da sačuvaju svoju školu i da završe školsku godinu upravo u tom objektu.

- Moje dete je među više od 80 posto dece OŠ "Vladislav Ribnikar" koja su izrazila spremnost da idu u školu, i ona ide. U njenom odeljenju 25 od 25 učenika želi da završi školsku godinu upravo u tom objektu - naglasio je Ristić.

Roditelji su podržali svoju decu jer, dodao je, smatraju da i ona imaju pravo da odluče šta žele da rade.

- Da bude jasno, deca ne žele da idu u školu da bi popravila ocene, to nije primarno ni nama, ni njima. Njima je primarna njihova zajednica, potrebno im je da budu zajedno kao odeljenje, sa svojim nastavnicima, učenicima. Oni žele da očuvaju svoju školu, koja će naravno imati svoj memorijalni deo, to nema nikakve dileme, svi smo se oko toga usaglasili - rekao je Ristić.

On je ukazao da većina dece ima potrebu da "vrati sebi" tu školu, za koju ih vezuju samo najlepše uspomene, sve do 3. maja.

- Da li je to nama kao roditeljima razumljivo - ne u potpunosti, iskren da budem, ali ne smemo našoj deci da to uskraćujemo. Ponavljam, više od 80 procenata dece ovo želi i moramo da ih podržimo - jasan je Ristić.

On kaže da postoji i struja roditelja koja želi da se školska godina momentalno završi i smatra da je to potpuno u redu, s obzirom na to da je država omogućila svima da odaberu šta žele, bez ikakvih posledica.

- To je potpuno u redu i razumljivo. Svako od nas u ovakvim, beskrajno tragičnim situacijama, reaguje onako kako on smatra da treba. Ali ne treba nikome nemetati svoju odluku i svoje mišljenje, molim vas. Pa država je svima omogućila sve, ko želi u "Ribnikar", ide u "Ribnikar". Ko ne želi u tu školu, ide u susedni objekat, ko ne želi uopšte, ne mora, završiće školsku godinu na odgovarajući način. Niko nikome ništa ne uskraćuje, sve odluke su na detetu i njegovoj porodici. Da kažu na šta su spremni i šta mogu - istakao je Ristić.

On je naglasio da treba biti fer i reći da je sa strane države urađeno sve i da Savet roditelja nema problem sa državom, već da nesporazumi nastaju u medijskim nastupima.

- Država je sa svoje strane učinila sve. Sa nama rade timovi koji rade i sa našom decom i sa nastavnicima. Oni su sa nama sve vreme, počev od dana tragedije. Izašlo se u susret ne svakom zahtevu, već svakoj molbi, potrebi roditelja. Ali ne možemo dozvoliti anarhiju i tu smatram da je velika odgovornost na medijima. Na koji način preneti informaciju i jedan lični stav plasirati kao stav svih. To nije u redu - rekao je Ristić.

On je dodao da je Savet roditelja zahvalan državnim organima na dobroj komunikaciji i na realizaciji zahteva roditelja.

- Mi tu nemamo nikakvih problema. Ono gde se stvaraju nesporazumi, jesu pojedinačni stavovi nekih roditelja koje mediji predstavljaju kao glas svih nas roditelja - kaže Ristić i dodaje:

- Treba da poslušamo svoju decu ma kakvu odluku doneli. Da li da idu u svoju školu, u neki drugi objeakt ili da uopšte ne idu u školu. Nemojmo donositi odluke umesto njih, saslušajmo ih, razgovarajmo sa njima, podržimo ih u tome, kakvu god odluku doneli. Njihove potrebe treba da budu iznad potreba i želja svih nas.

