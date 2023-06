OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA JUN: Meteorolog otkriva do kada će padati kiša i kad stižu LETNJE TEMPERATURE! Neće vam se svideti

Jun je obično najkišovitiji mesec u godini. U ovom mesecu u proseku je 13 dana sa padavinama, kada padne oko 100 litara/m2 kiše, koja je uglavnom u vidu pljuskova, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić i najavljuje kakvo nas vreme čeka u junu.

- Početak meseca juna je početak meteorološkog leta. Prema poslednjim ažuriranjima meteoroloških modela, letnja sezona ove godine neće početi karakteristično. Prema trenutnim prognozama, tokom prvog dela juna i dalje možemo očekivati nestabilno vreme, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Razlog za ovako promenljiv kraj prolećne i početak letnje sezone jeste polje niskog vazdušnog pritiska iznad Sredozemlja, koje stvara pogodne uslove za razvoj padavinskih oblaka - objašnja Ristić i dodaje:

- Visok pritisak, koji uslovljava stabilizaciju vremena nalazi se dosta severnije, dok se afrički anticiklon i dalje nalazi iznad oblasti Sahare. Zbog takvog rasporeda sistema pritisaka, u oblasti Pirinejskog, Apeninskog i zapadnog dela Balkanskog poluostrva početkom ove letnje sezone možemo očekivati veće količine padavina od prosečnih.

Meteorolog navodi i da se nastavlja period smenjivanja sunca i oblaka, koji će i dalje donositi kišu i pljuskove praćene grmljavinom.

- Kada su u pitanju temperature, u prve dve dekade meseca juna očekujemo za 1-2°C niže temperature od referentnih klimatskih vrednosti. S obzirom na to da je nekoliko prethodnih letnjih sezona počelo sa dosta visokim temperaturama, ovo je prilično neočekivani scenario. Razlog za to je taj što je afrički anticiklon još uvek prilično udaljen i uskoro se neće značajno širiti ka našim predelima i uslovljavati toplotne talase. Za to ćemo sačekati treću dekadu juna, kada može doći do približavanja anticiklona sa juga prema Mediteranu, što će dovesti do porasta temperatura.

Ristić dodaje i da početak letnje sezone i prvi deo juna donosi i dalje nestabilno vreme sa povremenom kišom i pljuskovima, te i da će padavine ponegde biti i iznad proseka za taj period godine.

- Stabilizaciju vremena, više sunca i porast temperatura najavljujemo za kraj juna. Sve do kraja kalendarskog proleća nestabilno, smena sunca i oblaka povremeno sa kišom, pljuskovima kiše lokalno nepogodama i gradom. Jutarnje temperature u ovom period biće od 13°C do 18°C a najviše dnevne od 23°C do 28°C. Usled čestih povremeno obilnih padavina, za kratko vreme od 20 do 50 litara/m2 kiše, trebalo bi očistiti odvode vode tamo gde je to moguće i tako smanjiti mogućnost bujičnih poplava koje se u naseljenim mestima dešavaju kada količina padavina predje 20 litara/m2 za 6 sati - kaže Ristić i dodaje: - Sa početkom leta i završetkom školske godine počinje lepše vreme sve više sunca, a sve manje oblaka koji mogu usloviti pljuskove kiše. Maksimalne temperature u postepenom porastu i krajem juna biće prave letnje od 30°C do 35°C. Tokom proleća imali smo malo sunčanih dana sa njihovim povečanjem krajem juna pažnju treba obratiti na UV indeks koji se zbog početka kalendarskog leta 21. juna bliži svojim maksimalnim vrednostima koje se kreću oko 10. Kurir.rs

