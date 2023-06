"U RIBNIKARU RODITELJI VODE ŠKOLU, TO JE NEDOPUSTIVO" Antić: Institucije sistema su zakazale, zavladali su HAOS I RAŠOMONIJADA

Školska godina u OŠ „Vladislav Ribnikar“ na Vračaru, gde se dogodio masakr kada je dečak ubio devetoro đaka i školskog čuvara, biće završena prema školskom kalendaru, to jest, neće biti skraćena, saznaje Kurir, što je potvrđeno i iz Vlade Srbije za našu medijsku kuću.

Podsetimo, u ponedeljak se grupa roditelja, nakon sastanak u Predsedništvu oglasila saopštenjem da se školska godina završava 2. juna, a da se deca od 5. juna sele u OŠ "Sveti Sava“ gde će imati osmišljene aktivnosti, kao i da će u delu škole u koji se ulazi iz Ulice Kralja Milutina biti napravljen memorijalni centar.

Nakon toga je savet roditelja "Ribnikara“ održao sastanak te se obratili državnim organima s novim zahtevima uz izričito protivljenje da se školska godina završi ranije.

S voditeljkom jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija Oljom Lazarević o ovoj temi razgovarali su Jelena Radulović, član Saveta roditelja OŠ "Vladislav Ribnikar" i Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola.

- Bilo je jako konfuzno, ne samo za roditelje, već i za decu i učitelje. Saznali su iz medija, a da nijedna odluka nije doneta. Imali smo dogovor za sastanak s državnim timom i on se desio u ponedeljak uveče, kada se i pričalo o završetku škole. Pitali smo da li su se neke stvari promenile kad srtručnjaci pričaju da deca više ne treba da idu u školu, a rečeno nam je da ih vratimo posle tragedije kako bi tu zajedno prošli kroz traumu. Većina se i vratila, oko 800 od 1.100 dece. Zato smo i insistiirali da se školska godina završi kao i u celoj Srbiji - kaže Jelena Radulović.

Govorila je i o informaciji koja je unela čitavu zabunu, a ticala se skraćivanja školske godine.

- Postojao je sastanak u ponedeljak u Predsedništvu s grupom roditelja. na osnovu toga su nam čjudi iz države rekli da su razmatrali raniji završetak školske hodine, ali smo na Savetu roditelja dali argumente da većinom izglasamo da se ne skraćuje. Mislili smo da postižemo normalnost vraćanjem u školu 10. maja. Smatrali smo da ne treba opet prekidati i ne izdvajamo našu od druge dece, da sve to ia logučan kraj.

08:01 U RIBNIKARU RODITELJI VODE ŠKOLU, TO JE NEDOPUSTIVO Antić: Institucije sistema su zakazale, zavladali su HAOS I RAŠOMONIJADA

Antiću je posebno zasmetala jedna stvar u čitavom nizu ovonedeljnih događaja.

- Institucije sistema su zakazale. Jedna grupa roditelja priča ovako, druga onako, jedna rašomonijada i haos. Institucije sistema su morale da preduzmu odgovarajuće korake kako da se zavtši školska godina, i najbolje za decu. Non stop slušam predsednika Saveta roditelja koji iznosi informacije o školi, kao svoj stav, umesto da to bude stav odeljenja kog predstavlja. Smeta mi i kao prosvetnom radniku i kao čoveku to nedonošenje konačnog stava. Obrazovni sistem je ozbiljan, "Ribnikar" među najboljim školama. Ovde roditelji vode školu, pričamo o oglednoj školi, zamislite da je, na primer, negde u Vranju - pita se Antić.

S njegovim rečima, na kraju se složila i druga sagovornica u studiju televizije Kurir.

- Mogu da pričam u svoje ime. Savet se formira tako što svako odeljenje izabere predtavnika. Obratila sam se drugim roditeljima iz odeljenja s 29 učenika, gde se 25 vratilo na nastavu. Time smo se rukovodili, neki su pitali na vajber grupi, neki nisu. Slažem se da roditelji ne treba da vode školu već da pomognu. Institucije su možda zakatale, ali su donele dobar pristup da deca izaberu hoće li se vratiti u školu. Zakazale su u smislu komunikacije i glasnosti odluka, pogotovo prema deci koja nisu htela da se vrate posle tragedije - rekla je Radulović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs