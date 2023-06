GRČKA TRAGA ZA NESTALIM SRBINOM! Radovanova supruga otkrila nove detalje: 2 stvari se sada PROVERAVAJU

Grčka intenzivno traga za državljaninom Srbije Radovanom Juračićem koji je nestao kada je navodno iz Atine brodom krenuo do ostrva Kos.

Radovan se 28. maja ukrcao u autobus koji je iz Srbije krenuo ka Atini. Zatim je 29. maja trebalo da se ukrca na putnički brod u luci Pirej koji je plovio do ostrva Kos. Međutim, njegov nestanak je prijavljen organizaciji "Smile of the Child" 31. maja koja je odmah objavila detalje o njemu, a na zahtev porodice jer postoji sumnja da mu je život u opasnosti.

Njega je na ostrvu Kos trebalo da sačeka prijatelj, međutim, on tvrdi da se Radovan nikada nije iskrcao iz broda.

foto: Privatna Arhiva

Supruga nestalog Radovana rekla je da se čula sa njim uoči nestanka i da je zvučao normalno.

"Mi sem kuma nemamo prijatelje i rođake u Grčkoj. Ne znam šta mu se dogodilo, nikada ranije nije ovako nestao", rekla je ona.

Dragana je dodala da ju je kontaktirala Ambasadu Srbije u Grčkoj i da za sada nema novih informacija o njenom suprugu.

"Trenutno se proverava da li se Radovan ukrcao na brod, poslat je i zahtev za praćenje njegovog telefona", rekla je ona za Telegraf.

Grčka policija je sinoć objavila saopštenje u kom se navodi da je Radovan visok 1,75 cm, težak 85 kilograma, braon kose i sivih očiju. Nije poznato šta je imao na sebi od odeće u trenutku nestanka.

Poziva se svako ko ima bilo kakvu informaciju da kontaktira udruženje "Child Smile", ili nacionalni kol centar za nastala lica, kao i policijske stanice u zemlji ili putem aplikacije Missing Alert.

(Kurir.rs/Telegraf)