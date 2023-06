DALI KRV: Humanošću naših kolega u AMG i ostalim članicama sistema, sakupljena krv koja će koliko danas nekome život značiti

Krv nema zamenu i dati krv znači spasti nekome život. Upravo zato zaposleni u Adrija medija grupi (AMG) i ostalim članicama sistema dobrovoljno su davali krv u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije. Zbog velikog interesovanja naših kolega stručnjaci Instituta su u poslovnoj zgradi kompanije AMG skupljali jedinice krvi koje će koliko danas nekome život značiti.

- Kao i svaki put kad organizujemo akciju kod vas, odziv je jako dobar, zaposleni su izuzetno humani i rado prihvataju samo davanje krvi. Najbitnije je da se svi dobro osećaju i da nakon davanja odu sa osmehom. I da nam muškarci posle tri meseca, a žene nakon četiri dođu da ponovo daju krv. Deficit je svih krvnih grupa - kazala je dr Marija Vujinović iz Instituta i dodala da je važno i stimulisati ljude da daju krv, te da ova akcija i tome služi.

Radica Stevanović, novinarka Kurir televizije, istakla je da živimo u vremenu kad su solidarnost i empatija na velikom ispitu.

- Očekujemo od drugih da čine nešto na šta često ni sami nismo spremni. Dati krv je najmanje što svaki pojedinac, ukoliko je zdrav, može i treba da uradi. Kad se solidarnost bude podrazumevala, biće nam bolje u svakom smislu - navela je Radica.

Performans menadžer za digitalne kanale u Kuriru Aleksandar Krunić bio je dete kad mu je krv nekog neznanog dala novi život. Taj dan ne zaboravlja, ali ne zaboravlja da i on sam za nekoga isto učini.

- Imao sam svega 10 godina kad mi je hitna transfuzija krvi spasla život. I to što smo sada dali krv za mene ima dodatnu simboliku i podseća me da naše malo nekome znači život. I da nije teško dati to malo. Naprotiv, osećaj je divan kad znaš da si nekome produžio život - kaže Aleksandar.

