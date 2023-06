KIŠA NE PRESTAJE! RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu: Samo u jednom delu Srbije sunčano i BEZ PADAVINA

U Srbiji će danas biti pomenljivo i nestabilno vreme s kišom i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 23 do 26 stepeni Celzijusa, vetar slab, severni i severzoapadni. Tokom jutra oblačno, mestimično sa kišom, u centralnim predelima i kratkotrajnim lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Na severu Vojvodine vedro i sunčano vreme.

U Beogradu će danas biti promenljivo vreme s kišom u pojedinim delovima grada i temperaturom od 16 do 24 stepena.

Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolјa i nesanica, a zbog očekivane biometeorološke situacije tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima. Učesnicima u saobraćaju savetuje se dodatna opreznost.

Upozorenje na vremenske nepogode

"Danas se lokalno intenzivni plјuskovi sa grmlјavinom (od 20 do 40 mm kiše za kratko vreme, a u zoni najintenzivnijih plјuskova i više) i lokalnom pojavom grada očekuju uglavnom južno od Save i Dunava, a sutra samo u brdsko-planinskom području istočne, južne i jugozapadne Srbije", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Narandžasti meteo alarm danas je, zbog kiše i grmljavine, na snazi u zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na području Beograda, Šumadije, Pomoravlja i na Kosovu i Metohiji.

Kako objašnjavaju iz RHMZ to znači da je vreme opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..

Vodostaji u porastu

Na Savi kod hidrološke stanice Šabac i na Dunavu hidrološke stanice Smederevo vodostaji će se narednih dana kretati iznad granica redovne odbrane od poplava.

Na Kolubari, Ubu, Tamnavi, Jadru, Likodri, Lјuboviđi, Skrapežu, Đetinji, Moravici, Bjelici i na gornjem toku Zapadne Morave tokom 02. i 03. juna vodostaji će biti u većem porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa. Na manjim bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su izlivanja.

Na Mlavi i Peku narednih 48 časova vodostaji će biti u umerenom porastu sa mogućnošću približavanja upozoravajućim nivoima.

Vreme narednih dana

U nedelju sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Veća šansa za pljuskove je u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji, a više sunčanih sati biće na severu. Vetar slab do umeren severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 15°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša ponegde na zapadu i severu. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

U ponedeljak toplije i sparno sa dužim sunčanim periodima u prvom delu dana, a popodne nestabilno sa razvojem oblaka uz povremenu kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom, najpre na zapadu i jugu Srbije. Kiša i pljuskovi su mogući i uveče i u noći ka utorku.

Od utorka do kraja iduće sedmice se nastavlja promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima.

