TOKOM CELE SLEDEĆE NEDELJE ČEKA NAS HAOS! Meteorolog Čubrilo objavio najnoviju prognozu! Prestanak padavina TEK OVOG DATUMA

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da će danas nad nizijskim delom regiona doći do ređe nestabilnosti uz pretežno sunčano i za koji stepen svežije vreme.

- Iznad brdsko-planinskog dela regiona i dalje vrlo nestabilno uz česte i jake grmljavinske pljuskove kao i lokalne neopogode. Vetar i dalje uglavnom slab, osim u zoni pljuskova gde će na kratko biti olujan. U nedelju će se pljuskovi iz brdsko-planinskih predela polako širiti ka zapadu i jugozapadu regiona, dok će u košavskom području na kratko biti nešto jačeg jugoistočnog vetra. Danas maksimum od 16 do 25 stepeni Celzujusa, dok će u nedelju biti bez veće promene - prognozira Čubrilo.

Prema njegovom predviđanju, od nedelje će nad nama ponovo malo ojačati ciklon u višim slojevima atmosfere što će usloviti novi period veoma nestabilnog vremena.

- Tokom cele sledeće nedelje očekuje nas česta pojava grmljavinskih pljuskova i vremenskih nepogoda i to posebno u ponedeljak uveče i u utorak kao i u četvrtak posle podne i u petak. Za razliku od ovih nestabilnosti naredne nedelje će uz promenu visinskog stujanja one uglavnom dolaziti sa jugozapada. Temperature će u ponedeljak na istoku regiona na kratko biti oko 27 stepeni Celzijusa, dok bi zatim do kraja nedelje uglavnom bile od 15 do 24 stepena Celzijusa, što je malo ispod proseka.

U ovom momentu do oko 14. juna nema signala za stabilizaciju i jače otopljenje.

Inače, u Srbiji će danas biti pomenljivo i nestabilno vreme s kišom i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 23 do 26 stepeni Celzijusa, vetar slab, severni i severzoapadni. Na severu Vojvodine vedro i sunčano vreme.

- Danas se lokalno intenzivni plјuskovi sa grmlјavinom (od 20 do 40 mm kiše za kratko vreme, a u zoni najintenzivnijih plјuskova i više) i lokalnom pojavom grada očekuju uglavnom južno od Save i Dunava, a sutra samo u brdsko-planinskom području istočne, južne i jugozapadne Srbije - navodi se u upozorenju RHMZ.

