RANIJI KRAJ ŠKOLE ŠANSA ZA BOLJU PRIPREMU MATURE: Program za osmake nije promenjen

Budući da se školska godina završava ranije, 6. umesto 20. juna, pojedine osmoletke će to vreme iskoristiti da dodatno pripreme svoje osmake za polaganje testova na maloj maturi.

Među takvima je i beogradska OŠ "Ivan Goran Kovačić", čiji direktor Miomir Dragaš kaže da kraća školska godina neće oštetiti đake, a posebno ne maturante, koji će svoje završne testove polagati od 21. do 23. juna.

- Pripreme za malu maturu održaće se kako je planirano. Uskoro treba početi s pripremama, možda ćemo početi i ranije. Da deci pomognemo da što bolje urade, nama je njihov uspeh najbitniji, uvek se sve radi u interesu učenika. Deca koja budu želela da idu u školu do 20. juna imaće šansu da popravljaju ocene - rekao je Dragaš za Kurir.

Podsetimo, Ministarstvo prosvete uputilo je u petak svim školama predlog da ocene svim osnovcima i srednjoškolcima budu zaključene do utorka, 6. juna. Oni đaci koji svojim ocenama ne budu zadovoljni imaće pravo da ih popravljaju do 20. juna. Od utorka pa sve do treće nedelje juna u škole će ići ko želi, održavaće se dopunske i dodatne nastave, ali i pripremna nastava za maturante.

Kalendar male mature 21. jun test iz srpskog/maternjeg jezika

22. jun test iz matematike

23. jun treći test

Od 7. pa do 20. juna realizovaće se i ekskurzije tamo gde su planirane, a biće i produženog boravka tamo gde ga ima. U dopisu resornog ministarstva školama piše i da je potrebno organizovati aktivnosti i teme radi razvoja socijalnih i emocionalnih veština i učenika, kao što su tolerancija, empatija, timski rad, kreativnost, smaokontrola, optimizam, poštenje i zahvalnost. Podsetimo, odluka da se školska godina završi 6. umesto 20. juna doneta je zbog tragedija koje su zadesile Srbiju.

Kurir.rs / S. T.

