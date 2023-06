DETALJNA PROGNOZA ZA LETO U OMILJENIM LETOVALIŠTIMA SRBA: Evo kakvo će vreme biti u Grčkoj, a gde će bura hladiti more sve do jula

Sezona letnjih odmora počela je da se zahuktava, ali mnogima koji ovih dana kreću na putovanje verovatno se neće dopasti prognoza vremena, budući da se do kraja juna na obalama Sredozemnog, Jadranskog, Egejskog i Jonskog mora očekuju temperature ispod proseka za taj period godine, uz količinu padavina koja će ponegde biti i iznad prosečnih vrednosti.

Ovo je vremenska prognoza meteorologa Ivana Ristića, koji za Kurir upozorava da prve dve dekade juna ne donose znatno poboljšanje vremena i porast temperatura.

- I dalje ćemo se nalaziti pod uticajem niskog vazdušnog pritiska, a afrički anticiklon zasad se ne približava našim predelima. Tako se u junu na obalama Sredozemnog, Jadranskog, Egejskog i Jonskog mora očekuju temperature ispod proseka za taj period godine, uz količinu padavina koja će ponegde biti i iznad prosečnih vrednosti. Ovo ne znači da očekujemo niske temperature i svakodnevno loše vreme, već da u prvom delu juna neće biti vrelih dana i da temperature neće dostizati ekstremno visoke vrednosti, već da se nastavlja period promenljivog i nestabilnog vremena, uz veoma prijatne temperature - kaže Ristić.

Dodaje da se u trećoj dekadi juna očekuje približavanje afričkog anticiklona ka našim prostorima, što bi dovelo do stabilizacije vremena i porasta temperatura, pa krajem juna možemo očekivati i prve toplotne talase. Ristić dalje prognozira vremenske prilike na omiljenim turističkim destinacijama građana Srbije:

Grčka

- Kraj juna i početak jula biće veoma topao, sparan sa temperaturama od 30 stepeni blizu mora i 35 stepeni na kopnu. Od 8. jula pa do sredine jula malo svežije, ali i dalje veoma toplo sa maksimalnim temperaturama oko 30 stepeni Celzijusa. Na severu Grčke očekuju se pljuskovi i kiše u popodnevnim i večernjim časovima, uglavnom u unutrašnjosti zemlje, ali se ne mogu isključiti i na samoj obali mora. Treća dekada jula veoma topla, sparna, sa temperaturama u središnjem kontinentalnom delu Grčke i do 40 stepeni Celzijusa, blizu mora prijatnije sa temperaturama između 30 i 35 stepeni.

Crna Gora

- Toplo i sparno na kraju juna i početku jula, sa oko 30 stepeni blizu mora i 35 stepeni na kopnu, a u Podgorici i do 37 stepeni. Od 7. jula pa do sredine jula malo svežije, ali i dalje veoma toplo sa maksimalnim temperaturama oko 30 stepeni. Očekuju se pljuskovi i kiše u popodnevnim i večernjim časovima, uglavnom u unutrašnjosti Crne Gore, ali se ne mogu isključiti i na samoj obali mora. Bura će ohladiti more u drugoj dekadi meseca, ali će i dalje biti prijatno za kupanje. Treća dekada jula veoma topla, sparna, sa temperaturama u Podgorici i do 40 stepeni, blizu mora prijatnije sa temperaturama između 30 i 35 stepeni. More u trećoj dekadi jula ponovo sve toplije.

Egipat

- Tokom celog juna sunčano, toplo i sparno, sa jutarnjom temperaturom od 27 stepeni do maksimalne dnevna oko 37 stepeni.

Turska

- Topli talas koji će zahvatiti Balkansko poluostrvo krajem juna doći će i do Turske početkom jula, tako da će iz dana u dan biti sve toplije i sparnije. Temperature krajem prve dekade jula biće oko 35 stepeni. Osveženje, manji pad temperature i pljuskovi kiše u popodnevnim i večernjim časovima u unutrašnjosti Turske početkom druge dekade jula. Novo jače otopljenje sa temperaturama i preko 40 stepeni očekuje se sredinom treće dekade jula. Temperatura mora bez bitnijih promena i biće prijatna za kupanje.

Bujične poplave još prete Nevreme napravilo katastrofu u Ivanjici Silovito nevreme pogodilo je opštinu Ivanjica i izazvalo pravu katastrofu na putnoj infrastrukturi u okolnim selima. Zbog velike količine kiše koja je pala za kratko vreme zapušili su se propusti i nastao je potop. Slična situacija prethodnih dana bila je u drugim opštinama mahom Zapadne Srbije, a meteorolog Ristić upozorava da će u Srbiji i do kraja sledeće nedelje biti nestabilno vreme - smena sunca i oblaka sa kišom, pljuskovima, lokalnim nepogodama i gradom: - Vetar slab i umeren. Jutarnje temperature od 13 do 18, a najviše dnevne od 23 do 28 stepeni. Usled čestih povremeno obilnih padavina, za kratko vreme od 20 do 50 litara po metru kvadratnom postoji mogućnost bujičnih poplava koje se u naseljenim mestima dešavaju kada količina padavina pređe 20 litara po metru kvadratnom za šest sati.

Ristić dodaje da će na letovalištima UV indeks zbog malo oblaka tokom celog perioda biti povećan, tako da treba biti na oprezu i primeniti sve vrste zaštita.

