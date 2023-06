CELOJ SRBIJI PRETI NEVREME, UPALJEN METEO ALARM! RHMZ izdao upozorenje: Temperatura letnja, ali uz OBILNE PADAVINE

do 27 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim u drugom delu dana. Ponegde su moguće i nepogode s gradom i olujnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura o d 11 do 17, najviša od 23 do 27 stepeni Celzijusa, vetar slab i umeren jugostočni, na jugu Banata povremeno jak.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo vreme, kasnije popodne i uveče s kišom i grmljavinom. Naniža temperatura od 13 do 17, najviša oko 26 stepeni Celzijusa.

Zbog biometeorloške situacije oprez je savetovan obolelima od respiratornih oboljenja i nervno labilnim osobama, a tegobe mogu imati i srčani bolesnici. Od meteoropatskih reakcija mogući su nervoza i smanjena radna sposobnost.

Upozorenje na pljuskove sa grmljavinom

foto: Printscreen/RHMZ

"U toku ove sedmice promenlјivo i nestabilno sa lokalnom pojavom intenzivnih plјuskova sa grmlјavinom (više od 20 mm za kratko vreme) uz pojavu sugradice i grada", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji upaljen je meteo alarm zbog vremenskih nepogoda, kiše i grmljavine. Narandžasto upozorenje na snazi je u Bačkoj, Banatu, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a to znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Žuti meteo alarm upaljen je na području Beograda, Pomoravlja, istočne i jugoistočne Srbije, kao i na teritoriji Kosova i Metohije, a to znači da je vreme potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objašnjavaju iz RHMZ.

Vreme narednih dana

U utorak promenljivo i nestabilno vreme sa sunčanim periodima i razvojem oblaka uz povremenu kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 17°C, a maksimalna od 22°C do 26°C. Uveče je moguća kiša ponegde. Temperatura u 22h od 16°C do 19°C.

Do kraja sedmice se nastavlja promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima.

(Kurir.rs)