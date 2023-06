"KORISTE LEK ZA DIJABETES DA BI MRŠAVILI, PACIJENTI OSTAJU BEZ TERAPIJE" Bojana Marković: Nekoga ovo može da košta i života

Na društvenim mrežama se sve češće može videti reklamiranje pojedinih lekova za dijabetes i to u funkciji preparata za mršavljenje.

Sve to ne bi bio problem, da se ti lekovi mogu naći i u apoteci, u kojima vlada nestašica farmaceutskih proizvoda za dijabetes.

Sve je više gojaznih ljudi, čije stanje često napreduje do dijabetesa tipa 1 ili 2, što istovremeno dovodi do povećane potražnje za lekovima koji dovode do regulacije nivoa šećera u krvi.

Bojana Marković, iz udruženja obolelih od dijabetesa "Plavi krug" smatra da je bilo kakva prodaja mimo farmaceutskih objekata neprihvatljiva.

- -Bilo koja vrsta prodaje leka van apoteke smatramo da je nelegalno i da nije dobro. Lek mora da se uzima u apoteci, ne znamo šta je spakovano u tim lekovima, da li su skladišteni kako treba i sve to je jako upitno - kaže Bojana Marković.

Postoje novi lekovi u dijabetologiji koji se daju za lečenje obolelih od dijabetesa, posebno gojaznih i ekstremno gojaznih.

- Znamo sada da je Ozempik popularan zadnjih meseci jer daje efekat mršavljenja i mislimo da ne treba uzimati sve samo da bismo izgubili kilograme. Kada oni uzimaju Ozempik, osobe koje imaju tip 2 koji su bolesni njima uskraćuju pravo na terapiju - dodaje Marković.

Ilegalnom prodajom trebalo bi da se bave nadležni organi.

- Pošto se prodaje onlajn, ljudi koji žele da smršaju taj lek kupuju na crnom tržištu, gde smatramo da bi time trebalo da se pozabave inspekcije, da li inspekcije Ministarstva zdravlja i rada, možda ljudi koji se bave tom internet prodajom na crno, možda i oni da se pozabave tim pitanjem, jer ovo nekoga može da košta i života - smatra sagovornica Kurir TV.

Jedan od najvažnijih faktora dijabetesa jeste prevencija bolesti.

- Redukcijom telesne težine koju možemo postići mediteranskom ishranom ili hrišćanskim postom koi je ekvivalent mediteranske ishrane, u šta spada obilje voća, povrća, žitarica, maslinovog ulja, morske ribe koje imaju omega 3 kiseline koje su važne za regulaciju i triglicerida i krvnog pritiska - kaže dr Vesna Srećković, endokrinolog.

Pravilna ishrana i najmanje sat vremena šetnje, prvi su faktor u prevenciji šećerne bolesti koje preporučuju lekari.

