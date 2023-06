KO BATINAMA VASPITAVA DECU, IDE NA KURS RODITELJSTVA: Kurir otkriva šta donose IZMENE PORODIČNOG ZAKONA i koje su kazne

Roditelji koji batinama kažnjavaju svoju decu, po nalogu centra za socijalni rad ići će na obuku o pravima deteta i roditeljstvu, stoji u radnoj verziji izmena i dopuna Porodičnog zakona, kojima se uvodi zabrana fizičkog kažnjavanja dece.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, na čijem čelu je Darija Kisić, sačinilo je radnu verziju izmena Porodičnog zakona koja bi uskoro trebalo da ide na javnu raspravu, a po kojoj je zabranjeno svako fizičko kažnjavanje kao vaspitna mera.

foto: Shutterstock

- Izmenama i dopunama uvodi se eksplicitna zabrana fizičkog (telesnog) kažnjavanja dece kao vaspitnog sredstva ili prilikom čuvanja i podizanja dece. Propisuje se da u čuvanju, podizanju i vaspitavanju deteta roditelji ne smeju podvrgavati dete ponižavajućim postupcima, telesnom kažnjavanju i drugim kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo i integritet deteta - rečeno je Kuriru u ministarstvu i dodato da se to odnosi i na hranitelje, staratelje i sva druga lica koja se staraju o detetu ili s detetom dolaze u kontakt u porodici ili drugoj sredini.

Roditelji koji i dalje misle da je "batina iz raja izašla" i ne odustaju od te vaspitne metode moraće da snose sankcije. Naravno, uslov je da budu prijavljeni za fizičko kažnjavanje deteta. A kazna je korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, u čemu je nadležan organ starateljstva, tj. centar za socijalni rad, koji po Porodičnom zakonu obavlja poslove zaštite porodice, pomoći porodici i starateljstva.

foto: Shutterstock

- Sankcija za navedeno ponašanje po pravilu je sprovođenje korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, gde se roditelji ispravljaju u svojim postupanjima prema detetu koje fizički kažnjavaju. Prema izmeni i dopuni člana 80, organ starateljstva će imati ovlašćenja da nalaže roditeljima da se uključe u posebne obuke o ostvarivanju prava deteta i odgovornom roditeljstvu - navode u ministarstvu i dodaju da ukoliko hranitelji ili staratelji fizički kažnjavaju dete, sankcija može biti prestanak hraniteljstva, odnosno starateljstva, a u skladu sa zakonom.

Zabranjen i dečji brak Radna verzija izmena i dopuna Porodičnog zakona predlaže i ukidanje mogućnosti da sud daje dozvolu za sklapanje dečjih brakova. Ministarstvo je tako sada usvojila ono što traže i Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja i Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja, jer se dečji brak smatra oblikom nasilja nad decom. U Strategiji se, inače, navodi da je dečji brak brak u kojem je bar jedan od partnera dete, odnosno mlađi od 18 godina, kao i da su "dečji, rani i prinudni brak oblici nasilja koji predstavljaju grubo kršenje prava deteta, posebno devojčica, prema Konvenciji o pravima deteta i Konvenciji o eliminisanju svih oblika diskriminacije nad ženama", te da "ugrožavaju psihofizičko zdravlje devojčica i izlažu ih riziku od apatridije, nasilja u porodici, trgovine ljudima".

Sve je ovo, naglašavaju u ministarstvu, radna verzija jedne od izmena, a uskoro će biti i javna rasprava, nakon koje će radna grupa analizirati sve pristigle predloge, sugestije i mišljenja, pa načiniti nacrt izmena Porodičnog zakona, koji će uputiti Vladi Srbije.

Inače, pomenute izmene zakona oslanjaju se na Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. i Opšti protokol za zaštitu od nasilja iz 2022, po kojima telesno kažnjavanje deteta kao vaspitno sredstvo predstavlja jedan od oblika fizičkog nasilja nad detetom.

Gordana Plemić foto: Kurir TV

Gordana Plemić, direktorka udruženja "Roditelj", ističe za Kurir da od prvog dana podržavaju ove izmene zakona.

- Mi smo za zabranu bilo kakvog fizičkog, ekonomskog, psihičkog, mentalnog nasilja nad decom i to nije uopšte upitno. Kad dođete dotle da udarite dete ili na bilo koji način ga povredite, došli ste do trenutka kad i sebi i detetu dokazujete da nemate nikakav mehanizam osim da uvedete trenutno strahopoštovanje. A to nije autoritet, već strah koji daje trenutne učinke, a dugoročno velike loše posledice na rast i razvoj deteta - kaže Plemićeva i dodaje:

- Obuke za roditelje koji fizički kažnjavaju svoje dete su dobra podrška roditeljstvu i dobar put da usvajamo načine da decu vaspitavamo nenasilnim metodama. I važno je da promovišemo načine drugačijeg roditeljstva i vaspitavanja, kojih je mnogo, koji se ne zasnivaju ni na kakvom obliku kažnjavanja ili nasilja. A njih je jako puno, od toga da razgovarate s decom do doslednosti roditelja, tj. toga da ono što govori i sam radi - navodi za Kurir Plemićeva i dodaje da se kod nas roditeljstvo uglavnom doživljava kao nešto za šta ne treba pomoć, a to je pogrešan pristup - ne treba se ustručavati od traženja pomoći stručnjaka.

foto: Kurir

NE PROPUSTITE DANAS NOVI STARS! Samo uz dnevne novine Kurir

Dnevne novine Kurir vam i ovog utorka poklanjaju dodatak Stars.

Otkrivamo sve što poznati žele da sakriju, vruće vesti i stare tajne, plus čekaju vas ekskluzivni intervjui i paparaco fotke!

foto: Kurir

Kurir.rs/J. S. Spasić