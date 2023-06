ŠTA SE DEŠAVA SA TELOM KADA DOĐE U KONTAKT SA LEDENOM VODOM? Tinejdžeri su se UTOPILI na Adi Ciganliji, a ovo svi treba da ZNAJU

Na Adi Ciganliji danas tokom popodneva dogodila se stravična tragedija kada su se dva tinejdžera (16) utopila prilikom maturantske proslave, ušavši u ledenu vodu.

Ovakve tragedije, nažalost, nisu retke, a postavlja se pitanje šta se desi organizmu kada nastupi smrt u hladnoj vodi?

Ispod pročitajte šta se tačno dogodi organizmu kada dođe u kontakt celim telom sa ledenom vodom. Takođe, apeluje se da osobe, koje su pod dejstvom alkohola, takođe ni slučajno ne ulaze u vodu.

Naime, sve što je ispod 15 stepeni, smatra se vodom u kojoj čovek ne može da izdrži duže od 20 minuta.

foto: Ana Paunković

Osoba prolazi kroz razne faze kada pliva u hladnoj vodi. Sve što je ispod 15 stepeni smatra se hladnom vodom.

U prvoj fazi, kada osoba uđe u hladnu vodu, dolazi do dubokog i nekontrolisanog disanja. To traje dva do tri minuta. Nakon toga dolazi do skoka krvnog pritiska i do ubrzanja rada srca.

Posle ovih faza dolazi do naglog pada telesne temperature.

Nastupa hipotermija, pad temperature tela ispod 35 stepeni. Organizam mehanički uključuje neke kontrolne mehanizme. Sva krv iz ruku i nogu se sliva ka srcu i plućima.

Jasno je i šta se dešava s ekstremitetima kada naglo padne telesna temperatura.

U tom slučaju dolazi do toga da telo ne može normalno da se pokreće, usled nemogućnosti adekvatne kontrakcije mišića.

Smatra se da, kada su temperature vode 5, 6, 7 stepeni, jedna fizički potpuno zdrava osoba ne može da ostane duže od 20 minuta.

Ipak, veću šansu da prežive u hladnoj vodi imaju ljudi sa većom telesnom masom, odnosno težinom.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ronilačke jedinice Žandarmerije, danas tokom popodneva su izvukli iz jezera na Adi Ciganliji tela dvojice šesnaestogodišnjih mladića.

Prethodno je policiji oko 17.30 časova prijavljeno da je veći broj maturanata ušao u jezero na Adi Ciganliji, a da dve osobe nisu isplivale.

MUP uputio hitan apel MUP je uputio hitan apel deci i roditeljima da ne ulaze u jezero na Adi Ciganliji jer na taj način rizikuju svoje živote. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova će tokom narednog perioda pojačati prisustvo u cilju bezbednosti. - Voda je hladna, a na Adi Ciganliji nije otvorena sezona kupanja i još nema spasilačke sluzbe - navodi se. Na Adi Ciganliji danas se okupio veliki broj dece, mahom tinejdžera koji su danas zavrsili školsku godinu. Na Adu su upućene patrole policije u cilju prevencije. Kupanje je u ovom periodu godine veoma rizično.

Kurir.rs/Espreso