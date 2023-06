SKOK U HLADNU VODU PRESEČE KAO JAK UDAR STRUJE! Dr Šehić: Posle tragedije na Adi OVO nikako ne treba da radite, to je veliki šok!

Na Adi ciganliji utopila su se dva mladića od 16 godina! Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i lekari, apeluju na građane da pre početka kupališne sezone ne koriste kupališta, kao i da kada sezona počne ne koriste divlje plaže, jer to može biti fatalno!

Kupališna sezona još uvek nije počela, nažalost dva šesnestogodišnjaka skakala su sa pontona, a bili su na mestu gde kajakaši imaju svoje treninge. Prema nezvaničnim informacijama dečaci su zaronili, ali nisu isplivali.

Doktorka Radmila Šehić, specijalista opšte medicine, ističe za Kurir da nismo u sezoni kupanja i da svaki nepripremljeni ulazak u vode može da ima neko incidentno stanje.

- Ne znam da li su ti dečaci bili pod uticajem alkohola, ukoliko jesu, tim gore. Prilikom ulaska u vodu opadaju refleksi i sve ono što bi moglo da utiče u smislu da reaguju i da se izvuku iz takve situacije. Ada ciganlija poznata je po travi i mulju, ta trava odnela je mnoge živote, pa čak i iskusnih plivača. Kad se ta trava uplete kupače hvata panika i ne mogu da izrone - objašnjavva dr Šehić za Kurir.

dr Radmila Šehić foto: Screenshot

Naglasila je da je posebno opasno ako se skače u vodu.

- Sam nagli pad u vodu koja je hladna, jer to nisu uslovi za kupanje, može da izazove tzv. šok, čak i u letnjim danima kada se ulazi u hladnu vodu može doći do šoka za organizan. Hladna voda može da bude jednaka kao udar električnom energijom! Sve što je ispod 15 stepeni, smatra se vodom u kojoj čovek ne može da izdrži duže od 20 minuta - ističe ona i dodaje:

- Kad se uđe u hladnu vodu nepripremljen desi se naglo skupljanje krvnih sudova na periferiji zbog kontakta sa hladnoćom, naglo grčenje krvnih sudova dovodi do napada na vitalne organe, scre, mozak, bubrege. To je šok za organizam, to je kao udar strujom! Organizam je nepripremljen i nastaje akutni srčani zastoj.

Marko Mladenović foto: MUP

Komandir ronilačkog voda Žandarmerije Marko Mladenović upozorio je roditelje da decu ne puštaju u vodu bez nadzora i da posebno vode računa kada su deca u blizini vode.

Činjenice/ Kako spasiti davljenika - obratiti pažnju na decu pored vode - ne koristiti neuređena kupališta - korišćenje zaštitnih prslka - ne ulaziti u vodu u alkoholisanom stanju - ne treba uskakati u vodu i pomagati osobi koja se davi - kada se neko bori za životmože povući drugu osobu sa sobom pod vodu - pozvati upomoć - pružiti osobi koja se davi neki čvrsti predmet ili uže da se lice dovuče do obale

- Apelujemo na građane da pre početka kupališne sezone ne koriste kupališta, kao i da se od trenutka kada sezona otpočne i kada počnu da rade spasilačke službe, isključivo kupaju na uređenim kupalištima, da u vodu ne ulaze nepripremljeni i pod dejstvom alkohola - naglasio je on.

Mladenović je apelovao na učenike i nastavnike da, ukoliko se maturske proslave odvijaju na splavovima ili u blizini vode, posebnu pažnju obrate na bezbednost.

Kurir.rs/ Mina Branković

Bonus video:

01:51 MEDUZE NISU JEDINE U SAVSKOM JEZERU! Iz JKP Ada Ciganlija rekli su nam šta se sve nalazi na dnu i kupa se sa nama