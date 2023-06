RANIJE SU SE CENILI MUŠKARCI KOJI NE ODUSTAJU OD UDVARANJA DA LI JE I DALJE TAKO? Dobričanin: Sankcije za progonitelje su preblage

Da li znate nekoga ko je na društvenim mrežama kontinuirano dobijao poruke neprimerene sadržine, bio uznemiravan, ili čak bio praćen, a možda ste i sami doživeli ovakvu neprijatnost?

Na godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj banji, rečeno je da postoji ideja da se u našoj zemlji osnuje registar osuđenih za proganjanje. Mnoge sudije, advokati krivičari traže upravo da se ovaj registar uvede.

Uporno praćenje, pozivanje telefonom, slanje poruka i uhođenje izazivaju strah i nelagodu kod žrtve praćenja, a o tome je govorila Zora Dobričanin Nikodinović, advokat u emisiji Pusl Srbije.

Ona navodi da su neki oblici sankcionisanja preblagi, a neki prestrogi i daje primer.

- Pojedine radnje su prestrogo sankcionisani i potpadaju pod proganjanje, a pojedini su preblagi. Udvaranje je bilo jedna od posebnih specifičnosti srpskih mladića i uopšte na prostoru bivše Jugoslavije.To su bili razni načini na koji su momci ukazivali naklonost, a to je trajalo i nekoliko meseci! Vi ga puštate da vidite koliko je uporan. E sad, vi možete da ga odmah prijavite i to je krivična prijava - kaže Dobričanin i pojašnjava:

- Situacija u kojoj on piše vašoj rodbini, šalje poruke "znam da si tu", e to proganjanje i fizičko praćenje treba da bude strože sankcionisano i jedno i drugo i mislim da bi u situacijama kada neko zbog takvih stvari bude strože kažnjen, ne treba registar - pojasnila je.

01:43 NE MOŽE U SRBIJI DA BUDE RODITELJ 1 I RODITELJ 2! NEĆE TO OVDE DA SE PRIMI Dobričanin oštro uz Sindikat policije: Konačno su shvatili svoju ulogu!

Drugo je kada vas neko "smara" i kada nije psihopata i nema grubosti, a kako ističe Dobričanin ako nema ničeg nasilnog, a vama ne prija i to je krivično delo.

- A kada vas prati i kada shvatite da je to neka opasna osoba, koja prati vaše kretanje i navike, ili kada počnu da vam spominju maloletnu decu... To je ozbiljno. Možda bi moglo prilikom odobravanja da se koriste te mreže moglo da se propiše da moraju da se dostave podaci sa kojih se vrše krivična dela - rekla je Dobričanin.

Treba svaku okolnost slučaja razmotriti.

- Ljudska ponašanja su rezultat čije ranje su krivično delo. Imam nekoliko slučajeva koje zastupam gde su progoniteljke žene, i nisu uvek partnerski odnosi. već su i poslovni. Proganjanje je prilično učestalo, a pogodan teren za to je na društvenim mrežama, a bez obzira na to vlasnici mreža moraju da spreče vršenje krivičnih dela putem mreža! I da to bude dostupno organima gonjenja - kaže Dobričanin.

foto: Kurir tv

Pre nego što se uđe na društvene mreže treba lepo iščitati pravila i politiku poslovanja.

- Treba i muškarcima reći da danas, kada žena kaže dva puta ne, onda je to ne. Ja ne vidim da bi novi registar nešto rešio, šta će im još jedan? Mislim da oni imaju kaznenu evidenciju i pre toga. To nam je nepotrebno - rekla je.

Prokomentarisala je i navodnu odluku MInistarstva zdravlja da u nove zdravstvene obrazce uvede da stoji roditelj 1 i roditelj 2 - pohvalom sindikatu policije.

Lažne informacije: Nakon što se i ranije širila lažna informacija o uvođenju termina "roditelj 1" i "roditelj 2", umesto majka i otac, isto pitanje opet je nametnuto javnosti. Sindikat zaposlenih policije obratio se dopisom u kom navodi da su uvedeni novi zdravstveni obrasci na kojima je navodno došlo do velike promene, te da će umesto "otac" i "majka" ubuduće u obrascima pisati "roditelj 1" i roditelj 2".

- Bravo za sindikat policije! Mislim da u Srbiji gde je tradicionalna porodica okosnica društva, to u ovoj zemlji neće da se primi. Ovde to ne može da se primi! Sama ta činjenica da se deci ubaci u glavu da ne znaju koji su pol mislim da je to velika zabuna u njihovim glavama i činjenica je da to nije u skladu sa Ustavom i apsolutno podržavam sve što piše u sindikatu policije - rekla je, istakavši:

- Konačno su u potpunosti shvatili svoju ulogu i stali u zaštitu svojim građanima! Uvođenje u zdravstvene kartone da ne znate ko je tata, a ko mama, neće moći Tu je stub odbrane našem sistemu vrednosti i ne smemo da dozvoljavamo da urušavamo to. Oni su ostavili čak i broj telefona koji se sa tim ne slažu! Ja to nikad neću upisati makar ne dobila mogućnost da dobijem zdravstvenu pomoć - kazala je Dobričanin.

Kurir.rs

