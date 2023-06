SENIORI SREĆNI ZBOG NAJAVLJENIH POVIŠICA: "Država diže standard penzionerima, najvažnije je da ima mogućnosti za to!"

Penzionere u Srbiji obradovalo je povećanje penzija koje je sinoć najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Oni u razgovoru za Kurir ocenjuju da je najavljeno uvećanje veoma značajno!

Podsetimo, predsednik Vučić izjavio je da penzioneri od 1. oktobra mogu očekivati na povećanje od 5,5 dosto, a onda od 1. januara dodatnih 14,6 odsto.

Sekretar Saveza penzionera Srbije Dragan Petković smatra da je to izuzetno važno i bitno za sve penzionere.

- To je u skladu sa očekivanjima koje je predsednik i najavio. Sa ovim bi došli do održavanja standarda, a iznad toga ovo povećanje bi bilo iznad inflatornog kretanja za ovu godinu. Dakle sve ovo utiče i na poboljšanje položaja naših penzionera u smislu standarda. Sa ovim bi se došlo i do smanjenja odnosa između prosečne plate i prosečne penzije, ubaližila bi se ta razlika - kaže Petković za Kurir.

Milan Nenadić predsednik Saveza penzionera Vojvodine navodi da ih je najavljeno povećanje obradovalo.

- To raduje sve penzionere. Očekuje nas povećanje i u janurau, mislim da će u celini sve to pomoći s obzirom da inflacija ide na dole. Najvažnije je da država ima mogućnosti da izdržava takva povećanja, koja su veoma značajna za nas penzionere - istakao je Nenadić u razgovoru za Kurir.

Milun Milojković iz Udruženja penzionera opštine Medijana iz Niša, kaže da penzionerima svako povećanje znači.

- Mi uvek podržavamo povećanja, svakako da nama to znači. Znate kako mi penzioneri volimo da kažemo: "Bolje išta, nego ništa" - rekao je Milojković.

