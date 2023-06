OTIŠAO S DRUŠTVOM NA VEČERU, POSLAO SLIKU PA NESTAO BEZ TRAGA! Novi detalji nestanka Perice (23) iz Sremske Mitrovice

Perica Jovanović (23) iz Sremske Mitrovice nestao je u petak oko 20 sati u Zemunu, gde je i stanovao i obavljao molerske poslove.

Kako navodi rodbina, sa mladićem su se poslednji put čuli toga dana putem video poziva kada je bio u stanu sa svojim cimerom. Nakon toga, Perica odlazi na večeru sa društvom i gubi mu se svaki trag.

foto: printscreen

- Kasnije te noći cimer ga je ponovo pozvao da pita kada će doći kući, na šta mu je on odgovorio da neće skoro. Poslao je i neku fotografiju iz izlaska. I to su bile njegove poslednje reči, od tada su oba telefona isključena. Majka se zabrinula, te ga je u subotu ujutro pozvala kada se on ili neko drugi javio, vrlo kratko, nije mogla da razazna glas. Ona samo kaže da se u pozadini čula neka buka, neki jauci, neko je vikao: "Jao, jao!" Uplašeni za njegov život slučaj smo odmah posle toga, u subotu prijavili PU Sremska Mitrovica i PU Zemun - ispričala je njegova snaja.

Ona dodaje da sa društvom nisu u kontaktu jer ih ne poznaju.

Rodbina moli da svi koji imaju neke informacije o nestalom Perici Jovanoviću jave najbližoj stanici policije.

