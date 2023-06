Mnogo se prašine diglo nakon što smo prošle nedelje u Pulsu Srbije razgovarali o neurednoj dostavi pisama u postupku izvršenja i na koji način građani trpe zbog toga.

A šta se dešava u situaciji kad se utvrdi da je došlo do propusta u radu javnih izvršitelja?

I u tim slučajevima gotovo po pravilu najdeblji kraj izvuče onaj nad kime se vrši naplata potraživanja.

Dragan Đurđeski iz Beograda primer je za ovo. On je zbog duga koji njegova porodica nikada nije negirala trebalo da ostane bez porodične kuće. Međutim, izvršitelj je odlučio da pored kuće zapleni i preda kupcu i pekaru koja se nalazi u istom dvorištu, ali nikada nije bila predmet izvršenja. 01:33 PRIMER NAJDEBLJEG KRAJA : Dragan Durđerski Na pekari je poverilac kojem je nezakonito predata odmah porušio krov i napravio nepovratnu štetu, a zbog ovog postupka Ministarstvo pravde izdalo je zabranu obavljanja delatnosti na godinu dana izvršitelju Aleksandru Ristoviću.

On je danas gostovao u emisiji Puls Srbije, u razgovoru sa Ivanom Anđelković iz Združene akcije Krov nad glavom.

foto: Kurir tv

Đurđeski je ispričao svoju situaciju.

- Primao sam pozive jer se u dvorištu na istom placu, ima jedan deo sa dozvolom gde je i pekara. Rekli su da ispraznimo sve i to sam uradio, prebacio sam sve u potrkovlje u drugi prostor. Odjednom, on kaže ne, i ovo, misleći na pekaru, i kaže ja odlučujem, i uzeo je i pekaru. A unutra zamešeno testo... Oteli su i to, odveli me u policiju, došao je advokat i samo su mi dali kako ja treba da se ponašam u životu...Ostao sam na ulici. Jedino objašnjenje njihovo bilo je da je pekara na istom placu. Dve večeri sam šetao nisam imao gde da spavam. Tražio sam prijem kod Aleksandra Vučića, on nije bio tu. U papučama sam izašao na ulicu... - prisetio se Đurđeski.

01:04 OTELI SU SVE, SA 200 DINARA U DŽEPU, U PAPUČAMA, OSTAO SAM NA ULICI Anđelković: Izvršitelji to rade jer misle da su ljudi neuki

Ivana Anđelković je pretpostavila da je to zemljište deo grada koji je na ceni i da je izvršitelj imao dogovor sa graditeljem.

foto: Kurir tv

- Malo je reći da je to greška. Poveriocu je bilo malo kuća, on je želeo ceo plac. Kvadrat je na ceni u tom delu grada. Izvršitelj je imao dogovor sa poveriocem da uništi taj objekat i da se Dragan tamo ne bi vratio. Znamo da je sudstvo jako sporo i da je pitanje kada će Dragan moći da dobije obeštećenje, to zna i Aleksandar Ristović i poverioc. Bez dozvole rade tako jer sa druge strane pretpostavljate da imate nekog ko je neuk i ovo nije jedina zloupotreba, Ima izvršitelja koji su tome skloni. Ovo je jedini slučaj da smo videli da je neko kažnjen! Imamo slučajeve gde se niko ne oglašava! - kaže Anđelković.

Dok slučajevi prođu sve instance vi završite na ulici, nastavila je.

- Došli smo do toga da čovek opet čeka sporo sudstvo.

Nisu dali nikakvo obaveštenje da će oduzeti i pekaru, kaže Đurđeski.

- On je rekao da on odgovara za to i da se niko ne pita. Krivična prijava je podneta, sad počinju ispitivanja, imam i svedoke. Ali odlažu. Ako si ti ušao tu, preuzeo svu imovinu, ima da platiš brate. Mene si ostavio bez ičega sa 200 dinara u džepu. Odmah su drugo veče obavestili da ruše krov!

