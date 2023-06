ULTRAMARATONAC TRČI 563 KM OD KRUPNJA DO SOFIJE ZA MALOG KOSTU! "Svakog dana pređem 40 km, za dva dana stižem i nije mi teško!"

Loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović od 2017. godine trči kako bi pomogao bolesnoj deci i u prethodnih nekoliko godina pretrčao je oko 5.000 kilometara i prikupio više od 140.000 evra! Aleksandar sada trči 563 kilometra od Krupnja do Sofije kako bi pomogao u prikupljanju sredstava za lečenje malog Koste Leševića (3) iz Lazarevca, koji ima dve veoma retke mutacije mitohondrijskog gena!

Kosta nema konkretnu dijagnozu, odnosno šifru bolesti, zna se samo da je reč o pod mutaciji PMPCA. Za trenutnu terapiju potrebno je 3.000 evra mesečno! Kostini roditelji jedinu nadu ulažu u kliniku "Majo" u SAD, ali ne znaju još koliko će novca biti potrebno za ispitivanje i lečenje.

Aleksandru je ovo šesti duži ultramaraton za decu, a da trči za Kostu, kaže, odlučila je neka viša sila.

- Ništa nije slučajno. Ušao sam na sajt Fondacije "Budi human" i, čim sam video Kostinu sliku, rešio sam da trčim za njega. Njegovi roditelji su bili dirnuti. Podstaklo me je još više i to kada sam video da on ne može da hoda i šeta kao njegovi vršnjaci, a roditelji daju sve za njega, pa mogu i ja bar malo sebe da dam i podignem svest kod dobrih ljudi da pošalju SMS 1331 na 3030 ili da uplate novac - priča Kikanović za Kurir.

Aleksandar Kikanović foto: Privatna Arhiva

Majka Nevena Čekamo detalje iz klinike u SAD Bolest koju ima Kosta napada oči, sluh, srce i mozak, porodica se nada da će uskoro otići u Ameriku na dalja ispitivanja i lečenje. - Kosti su se jako pogoršali epileptični napadi! Iz "Majo" klinike tražili su nam potpunu dokumentaciju i čekamo njihov odgovor oko datuma, da vidimo šta će se raditi i koliko će novca biti potrebno - rekla je za Kurir Kostina majka Nevena Lešević, koja je zahvalna Aleksandru što trči kako bi im pomogao: - On je slučajno izabrao Kostu, možda je to neka sreća ili povezanost. On je divan čovek i ovo nije prvi put da trči za neko dete.

Prvo duže trčanje za bolesnu decu bilo je do Ostroga (360 km), potom do Hilandara (918 km), zatim do manastira Tumane (270 km), a prošle jeseni trčao je do grada Jaši u Rumuniji (1.150 km). Najduži ultramaraton je, kako kaže, bio 2020. godine kad je pretrčao oko 2.000 kilometara do Rusije. U novi podvig, put Sofije, krenuo je 28. maja iz Krupnja.

- Za dva dana stižem u Sofiju. U dogovoru s našom ambasadom, idemo u Crkvu Svete Nedelje, gde ću se pokloniti moštima svetog kralja Milutina. Pozvani smo i da budemo gosti na utakmici Bugarska - Srbija u okviru kvalifikacija za plasman na Prvenstvo Evrope. Svakog dana trčim 40 kilometara, nije mi teško. Moram da zahvalim opštini Krupanj, čiji sam sportski promoter, i predsedniku opštine koji mi pomažu i pronalaze prenoćište.

Za Kostin napredak pomozimo: SMS 1331 na 3030 ili uplatom na dinarski račun: 160-6000001468113-92 Devizni račun: 160-600001468086-76 IBAN: RS35160600000146808676 SWIFT/BIC: DBDBRSBG foto: Privatna arhiva

Aleksandar u pratnji ima prijatelja sa automobilom, koji je uvek u njegovoj blizini na nekih četiri kilometra.

- Nedeljom ne trčim, a ovaj maraton traje 20 dana. Preko društvenih mreža apelujem na ljude da pomognu Kosti, a pored toga, ako me neko zaustavi tokom maratona, ispričam ljudima zašto trčim i objasnim kako mogu da pomognu. Imam veliku podršku manastira Hilandar, i oni su na svojim društvenim mrežama podelili apel za pomoć Kosti.

Ostrog Trčao za Dariju Aleksandar je i dalje u kontaktu s Darijom Petrović, za koju je prvi put trčao do Ostroga 2017. godine. Tada je rešio da svake godine trči za neko bolesno dete: - Kada sam bio nadomak Ostroga, bog je pogledao i mene i Dariju. Na samo 300 metara od Ostroga Darijina majka me je nazvala i rekla mi je da je Darija tog dana bacila štake bez kojih nije mogla da se kreće i rekla majci: "Kad Kikan može da trči za mene, mogu i ja da idem bez štaka!" Bio sam presrećan, a Darija je sada student u Beogradu.

Kurir.rs/ Mina Branković

Bonus video:

02:19 Milenko Janićijević: Humanitarac sa cerebralnom paralizom, koji ruši sve predrasude