UPOZORENJE ZBOG OBILNIH PADAVINA Očekuje se i do 50 mm za 12 sati, na udaru 4 dela Srbije! RHMZ najavio: Stižu letnje temperature

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na severu Banata i Bačke će se zadržati suvo vreme. Vetar slab do umeren severni, na jugu južni i jugoistočni.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 20 na zapadu do 25 na istoku zemlje.

U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, povremeno s kiššm i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Više padavina u drugom delu dana. Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 21 stepen.

Upozorenje na obilne padavine

"Danas oblačno sa kišom i lokalnim plјuskovima koji će ponegde biti praćeni grmlјavinom. Veća količina padavina biće u drugom delu dana. U jugozapadnoj, južnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde se očekuje i od 30 do 50 mm za 12 h, lokalno i više.

foto: Printscreen/RHMZ

I u petak zadržava se oblačno i sveže vreme povremeno sa kišom, u istočnim, jugoistočnim i južnim predelima Srbije sa uslovima za obilnije padavine, može pasti novih 20 do 50 mm za 24 h. Danas i sutra suvo će biti samo na krajnjem severozapadu Vojvodine. Zatim promenlјivo oblačno i postepeno toplije, posebno od utorka kada će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti i oko 30 °S. Od subote padavine u slablјenju, a od nedelјe se uglavnom očekuju na istoku i jugu zemlјe", navodi se u upozorenju RHMZ.

Hidrološko upozorenje

foto: Printscreen/RHMZ

"Narednih dana na slivovima Kolubare, Jadra, gornjih tokova Zapadne i Južne Morave, Ibra, Nišave, Toplice, Rasine, Majura, Belice i Crnice, kao i na slivovima Mlave, Peka i Timoka moguća su izlivanja manjih bujičnih vodotoka", upozorio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Narandžasto upozorenje na snazi je u Šumadiji, istočnoj, jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji, kao i na području Kosova i Metohije zbog kiše, a to znači da je vreme opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavio je RHMZ.

Žuti meteo alarm upaljen je na području Banata, Beograda, Šumadije, Pomoravlja i zapadne Srbije zbog grmljavine i kiše, što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

Vreme narednih dana

U petak pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Biće znatno svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 16°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče oblačno i vrlo sveže sa slabom povremenom kišom. Temperatura u 22h od 14°C do 17°C.

U subotu i dalje česta pojava kiše i kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz lokalno obilnije padavine. Temperatura znatno ispod proseka za ovo doba godine. Od nedelje sve više sunčanih časova i toplije uz sve manju šansu za kišu. Početkom naredne sedmice pretežno sunčano i toplo ili vrlo toplo vreme uz konačno letnje temperature, oko 30°C.

(Kurir.rs)