NEKAD SLIKE NAGIH ŽENA, A SAD EKSPLICITNI SNIMCI TINEJDŽERA NA TIK TOKU?! Sociološkinja: Tek ćemo biti šokirani onim što dolazi

Sve više tinejdžera u Srbiji u poslednje vreme na društvenim mrežama, a prvenstveno na Tik toku, objavljuje audio-zapise seksualnih odnosa. Oni i označavaju profile devojčica sa kojima su bili.

Stručnjaci upozoravaju da je reč o jezivom, ali i opasnom trendu, a ciljevi bi mogli da budu osvetnička pornografija ili hvalisanje na mrežama, radi prikupljanja većeg broja lajkova. O ovom trendu, ali i osvetničkoj pornografiji govorili su gosti emisije Redakcija na Kurir TV prof. dr Zorica Mršević, sociolog i Aleksandar Radivojević, advokat.

- Tehnologija napreduje i svaki najmanji gest uz njenu upotrebu omogćava ogromni auditorijum i samo je pitanje šta će kome pasti napamet. Neposredni povod je možda dosada. Iz dosade se rađa nasilje. Ovo je jedan korak od nasilja. Oduvek je postojala želja među mladima da se poigravaju sa pornografskim sadržajima, samo što nisu postojale ovakva tehničke mogućnosti - rekla je Mrševič.

Uporedila je pornografiju među mladima nekad i sad.

- Nekada su to bile izgužvane slike golih ili polugolih žena koje su se gledale ispod školskih klupa, ili odglumljenog seksualnog čina. Danas imamo to što imamo i mislim da ćemo se tek iznenaditi onim što će se tu pojavljivati. Ljudskoj mašti nema kraja, a tehnologija je sve bolji nosilac koji omogućuje da se to zloupotrebljava - rekla je Mršević.

Radivojević je objasnio da objava pornografskih snimaka povlači dva krivična dela:

- Ovo jeste krivično delo, tačnije tu su počinjena dva krivična dela. Imate nedozvoljeno snimanje i nedozvoljeno objavljivanje. Ono što je bitno da li je oštećena (ili oštećeni) znala da se prave ti snimci. Zakon prepoznaje i fono snimak i običan snimak i zabranjuje tajno snimanje i fotografisanje - rekao je Radivojević i dodao:

- Vi imate opštu normu po kojoj niko ispod 14 godine ne može biti krivično odgovoran. Ono što je problem jeste što se ova dela gone po privatnoj tužbi. Ako je oštećeno lice maloletno, onda njegov roditelj mora da pokrene postupak, a onda tu dolazi do ponovne pompe, takođe zahvalujući tim društvenim mrežama, što može uvesti oštećenog u sramotu. Ono što je tragično jeste što je to velikim delom maloletna populacja. Neka deca su čak izvršila samoubistvo zbog pritiska na društvenim mrežama što pokazuje koliko ono zapravo žive u tom virtealnom svetu.

