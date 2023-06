REZERVISTI POZVANI NA VOJNE VEŽBE! Evo iz kojih mesta su u obavezi da se odazovu, KAD SU TERMINI, i ko sve dobija nove rasporede!

Ministarstvo odbrane objavilo je raspored o pozivanju građana Srbije koji su vojni obveznici iz rezervnog sastava radi saopštavanja rasporeda i vojnih vežbi na teritoriji nadležnosti Uprave za obaveze odbrane.

Već su krajem maja i u prvim danima juna održane višednevne i jednodnevne vojne vežbe, neke su u toku, a neke će biti tek održane.

vojna vežba ilustracija foto: Printscreen

Obavezi služenja u rezervnom sastavu podležu vojni obveznici koji su odslužili vojni rok, koji su regulisali obavezu služenja vojnog roka na drugi način i žene vojni obveznici koje se vode u evidenciji.

Vojni obveznici u rezervnom sastavu se vode u evidenciji kao rezervni oficiri, rezervni podoficiri i vojnici u rezervi.

Obaveze muškaraca u rezervnom sastavu traju do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 60 godina života, a za žene do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 50 godina.

vojna vežba ilustracija foto: Kurir TV

Centar MO za lokalnu samoupravu Novi Beograd, Novi Sad, Subotica, Kikinda, Panlevo, Zrenjanin, Sombor, Šabac, Požarevac, Smederevo, Kraljevo, Novi Pazar, Sremska Mitrovica, Niš, Prokuplje, Kruševac, Zaječar, Bor i Leskovac obavlja višednevnu vojnu vežbu do 19. juna, Centar MO za lokalnu samoupravu Valjevo i Šabac do sutra, Centar MO za lokalnu samoupravu Subotica, Sombor, Zaječar, Kruševac i Bor do 23. juna, Centar MO za lokalnu samoupravu Niš do 26. juna, dok Centar MO za lokalnu samoupravu Pančevo završava danas.

Jednodnevna vojna vežba još očekuje samo rezerviste koji pripadaju Centrima MO za lokalnu samoupravu Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda i Pančevo i to 24. juna.

vojna vežba ilustracija foto: Beta/Darimir Banda

Ostalo je da se izvrši saopštavanje rasporeda za Centre MO za lokalnu samoupravu Voždovac i Valjevo danas, sutra i 19. juna, Centar MO za lokalnu samoupravu Voždovac 20. juna i Centar MO za lokalnu samoupravu Čukarica 22. juna.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva odbrane raspoređivanje u rezervnom sastavu vrši se u ratne komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije, vojne jedinice i vojne ustanove Ministarstva odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, jedinice i organe civilne zaštite, organe, jedinice i službe osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja i državne organe, privredna društva, druga pravna lica i kod preduzetnika koji proizvode predmete, odnosno vrše usluge od posebnog značaja za odbranu zemlje.

Kurir.rs