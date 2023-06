"PREMRO SAM OD STRAHA!" Oglasio se dečak spasen iz nabujale reke, majka Vesna otkrila detalje: I doktori bili u šoku (FOTO)

- Uopšte nisam bio svestan da mi preti opasnost ako pokušam da pređem Turiju. A tek nisam ni pomislio da je tolika opasnost. Kada sam upao u reku premro sam od straha, mnogo sam se uplašio - kratko kaže za Kurir dečak J. S. (15) iz Junkovca kod Lazarevca, koji je juče izbavljen iz nabujale Turije.

Vladan Starčević i ljudi koji su spasli dečaka foto: Privatna Arhiva

Kasno popodne seo je na bicikl s namerom da ode kod rođaka koji živi preko potoka. Majka Vesna pojma nije imala da se njen jedinac nameračio na nabujalu Turiju.

- Izašao je iz kuće i rekao mi je da ide da vidi kolika je voda i šta se dešava u selu. Verujte, nisam ni pomislila da mu može pasti na pamet da ide preko mosta ili prilazi blizu vode. Smatrala sam da je veliki i razuman, ipak ima 15 godina, sad će da krene u srednju školu. I nije prošlo mnogo, zove me brat Vladan Starčević, kaže: "Dođi, sve je u redu." Pomislih šta je bilo, kad je sve sad u redu. Kad sam otišla dole, a to je nekih 500 metara od naše kuće, imala sam šta da vidim. Šok! Sina sam zatekla zamotanog u ćebe - priča za Kurir Vesna, pa nastavlja:

Vladan Starčević zove majku dečaka nakon spasavanja foto: Privatna Arhiva

- Bio je suv, izgledalo je da je ipak dobro iako je bio preplašen. U tom je došla i hitna pomoć. Rekao je da se nije mnogo vode nagutao, na licu mesta su mu dali infuziju i stvarno je bio dobro, nije imao nikakvih zdravstvenih problema. Doktorka mi je kazala da su i oni bili u šoku i nisu znali šta da očekuju kada dođu do deteta. Ipak, sve se dobro završilo, to je najvažnije.

Kad su se svi malo sabrali, majka ga je pitala odakle mu ideja da ide preko tolike vode.

- Kazao mi je: "Uopšte ne znam šta mi je bilo. Ne znam kako sam mislio da to izvedem." Tek posle se osvestio. Eto, to vam je dokaz da je i s 15 godina samo jedno dete, a deca očigledno imaju pogrešne predstave o bujicama i baricama. Nikad ne možete da znate šta da očekujete od deteta - kaže Vesna, koja još ne može da dođe sebi, ali se i smeje:

Vladan Starčević foto: Privatna Arhiva

- U svemu ovome smo se i smejali. On ne samo što je uspeo da se jednom rukom drži za drvo, nego je drugom drža bicikl. Nije hteo da pusti bicikl! Neverovatno o čemu je mislio! I spasao je bicikl.

Celoj drami u kojoj je pravi heroj bio Vladan Stračević, koji je već za Kurir opisao kako je spasao dečaka i kako je zagazio u nabujali potok, prisustvovala je i Slavica Milosavljević, meštanka Junkovca.

- Oko mosta je već bilo okupkljeno nas meštana, a bila je i policija, voda je išla na sve strane, i nosila. Videli smo da dolazi dečak na biciklu. Ali on je za tili čas proleteo pored svih nas i skrenuo ka mostu. Niko nije mogao da veruje šta će da uradi. Svi smo uglas vikali: "Stani, stani! Ne preko mosta!", ali on to od huka vode nije mogao ni da čuje. Nije ni stigao da dođe do mosta, a voda ga je već povukla - priča za Kurir Slavica.

Slavica Milosavljević foto: Privatna Arhiva

Nemoćni ljudi su gledali kako voda nosi dete.

- U svoj toj muci, on se snašao i zakačio za neko drvo. I dok se jednom rukom držao za drvo, drugom je držao bicikl. Izgledalo je katastrofalno. Odmah su ljudi doneli debeli kanap, Vladan je skinuo jaknu, vezali su ga kanapom i krenuo je kroz vodu ka dečaku. A ostali su ga vukli i držali na kanapu da se ne udavi. Mi žene smo se naglas molile bogu samo da ostane živ i da ga izvuku. Vladan je došao je do dečaka, zaveza ga, pa su ih obojicu izvukli iz vode. Dete su odmah zavili u ćebe i presvukli ga kod žene čija je kuća tu najbliža, a Vlada je pozvao njegovu majku. Dečak je bio bled ko krpa, rekao je: "Nisam se nagutao vode" - kaže Slavica i dodaje da je potom došla i majka Vesna, koja je bila sva izgubljena i počela da plače kad je videla šta se desilo, a vrlo brzo stigla je i hitna pomoć.

Kad su se svi malo sabrali od šoka i videli da je dečak dobro, krenule su i grdnje.

- A on kaže "Kriv sam, nek me grde" - veli Slavica i dodaje da je čitava drama trajala bezmalo sat vremena.

Kurir.rs