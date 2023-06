STRIP KAO NASTAVNO SREDSTVO U ŠKOLAMA: Zanimljivi vodič kroz istoriju Nemanjića (FOTO)

Istorijski strip "Sjaj i senka Nemanjića" namenjen je mladima i svim onima koji su zaboravili to gradivo koje se, iako se radi o 200 godina srpske istorije, u školi uči u svega nekoliko lekcija.

Strip autora teksta Dragana Tomovića i crtača i ilustratora Gorana Milutinovića, predstavljen je užičkoj javnosti u okviru Viteških dana "U susret Vidovdanu".

"Ovim stripom obuhvaćeno je svih 200 godina vladavine Nemanjića, zapravo, od rođenja Stefana Nemanje do smrti Uroša Nejakog, sina cara Dušana, dva meseca posle Maričke bitke koji je bio poslednji iz dinastije Nemanjića", kaže Dragan Tomović.

foto: Kurir/Z.G.

Dragan Tomović je diplomirani mašinski inženjer vazduhoplovstva, ali je srpska istorija njegova velika ljubav, kao i sakupljanje srednjovekovnog novca. Kaže da je ovaj strip nastao kada nije snimljena televizijska serija o Nemanjićima po njegovom scenariju od 500 strana, pa je prilagodio "devetoj umetnosti", stripu koji do tada niko u Srbiji nije radio u takvom obimu. Pozvao je svog najboljeg druga iz detinjstva Gorana Milutinovića koji je sve nacrtao. Od Beogradskog univerziteta su dobili saglasnost i recenziju da strip može da se koristi kao pomoćno ili dodatno nastavno sredstvo za šesti razred osnovne škole, a za to sada očekuju odgovor i od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

foto: Kurir/Z.G.

"Da bi se uradio samo jedan crtež, morate da znate kako je bio obučen Stefan Nemanja, kakvo je oružje imao, a kakvo su oružje koristili njegovi unuci i praunuci u 13, 14. i 15. veku, kako su se oblačili i sve drugo. To mora da se uči. Zato ljudi izbegavaju da se bave ovim. Imao sam sreću da sam radio kao producent za televizijsku seriju pa sam prikupljao sve te podatke koje sam dao Goranu i kada je počeo da crta on je sve to usvajao uz stalne konsultacije sa svim našim poznatim istoričarima umetnosti, vizentolozima da ne bismo napravili kardinalne greške", kaže Tomović.

foto: Kurir/Z.G.

On dodaje da povratne informacije govore da je deci ovaj strip veoma zanimljiv.

"Sva deca, pa i mi odrasli, vizuelna smo bića i zato je ovo najlakši način da se uz tekst i sliku zapamti i vizualizuje ceo period srednjeg veka u Srbiji. Deca su oduševljena. Deca su pitala nastavnice da li mogu da uče iz ovakvih knjiga? Bio sam presrećan što deca tako komentarišu", priča Tomović.

foto: Kurir/Z.G.

Za sada je ovaj tandem uradio četiri od 15 planiranih stripova od po 60 strana u koloru.

"Malo smo se igrali, pa su prvo izašli broj jedan, pa dva, a onda broj osam, a sada broj tri 'Barbarosa', jer smo svima hteli da pokažemo kako je izgledala Srbija sto godina posle Stefana Nemanje. U broju osam okosnica je dolina jorgovana, lepa priča o dolasku Jelene Anžujske u Srbiju, naše velike kraljice koja je rodila dva velika kralja", navodi Tomović.

foto: Kurir/Z.G.

Već su na najnovijem stripu broj tri "Barbarosa" od Ministarstva prosvete dobili odobrenje da ga označe na koricama kao dodatno nastavno sredstvo za osnovnu školu.

Tomović i Milutinović planiraju da kada završe Nemanjiće, urade strip o Maričkoj bitci, o Marku Kraljeviću, ne kao epskoj, već istorijskoj ličnosti, zatim strip o boju na Kosovu, o Despotu Stefanu Lazareviću, a onda strip o Đurađu Brankoviću do pada Smedereva pod tursku vlast. Na taj način će završiti srednji vek. Tomovićeva velika želja je da uradi i strip o Nikoli Altomanoviću, jer mu se svideo "kao vitez u tom periodu, jedan mladi, buntovan čovek iz velike i poznate porodice", a kako kaže, ako ga posluži zdravlje, namera mu je da u saradnji sa Beogradskim univerzitetom uradi serijal o periodu pre Nemanjića. Priznaje da će to biti veliki i izazovan istraživački posao.

Da bi nastao jedan ovakav strip Tomović kaže da je potrebno četiri meseca.

Kurir.rs/Z.G.