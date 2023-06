EVO SA KOLIKO GODINA MOŽETE DA POLAŽETE ZA AUTO, A SA KOLIKO ZA MOTOR! Detaljno uputstvo za sticanje vozačke! OVO JE VAŽNO ZNATI!

Mnogi s nestrpljenjem iščekuju kada će doći dan da dobiju vozačku dozvolu. Ono što tinejdžeri moraju znati jeste da to što su krenuli na obuku ne znači da će moći i da polažu!

Sve ima svoje vreme. Kako za B kategoriju, odnosno kategoriju za automobile, tako i za polaganje za A kategoriju iliti upravljanje motorima.

foto: Beta/Milan Obradović

Sa punih 16 godina momci i devojke mogu da započnu teorijsku i praktičnu obuku za kola, ali da bi izašli na polaganje moraju da imaju punih 17 godina! Obuka podrazumeva 40 časova teorijske obuke i 40 časova praktične.

Takođe važno je znati da kada dobiju vozačku mladi vozači ne smeju da voze u periodu od 23 sata do 6 časova ujutro, a obavezno je da vozila označe P oznakom.

Probna dozvola važi dve godine za one koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina, odnosno do navršene 21. godine za one koji su položili pre navršene 19. godine.

foto: Youtube Printscreen/RTV Mag

Za njih važi nulta tolerancija za alkohol i za korišćenje mobilnih telefona, koje nije dozvoljeno čak ni uz hands free aparat. Na auto putu za vozače sa probnom vozačkom ograničenje brzine iznosi 110km/h, a na moto putu 90km/h.

Za razliku od polaganja za B kategoriju, oni koji žele da voze motore imaju drugačija starosna pravila. A kategorija ima svoje podvrste, pa tako postoji AM kategorija podrazumeva mopede, lake tricikle i lake četvorocikle čija maksimalna brzina može biti do 45km/h, a zapremina 50 kubika. Za takvu vozačku potrebno je da vozač ima minimum 16 godina kako bi mogao da izađe na polaganje.

foto: Profimedia

Druga kategorija je A1 i ona se odnosi na motocikle čija je zapremina 125 kubika. Obuka može da se započne sa navršenih 15 godina, a da bi polagao kandidat mora da sačeka da napuni 16.

Potkategorija je i A2 u koju spadaju motocikli koji mogu da imaju bočna sedišta. Za polaganje potrebno je da kandidat ima navršenih 18 godina a osposobljavanje može da počne sa navršenih 17 godina. Kada dobije ovu vozačku dozvolu, vozač stiče pravo i da se služi vozilima iz AM i A1 kategorije.

foto: Shutterstock

A kategorija se odnosi na motore i teške tricikle. Ako prvi put polaže vozački ispit kandidat mora da ima navršene 24 godine. Međutim, ako ima položenu A2 kategoriju i dozvolu više od dve godine, onda može polagati za A kategoriju i sa 20 godina.

Za one koji prvi put polažu vozački ispit obavezno je 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke.

Kurir.rs