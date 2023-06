EVO ŠTA MOGU DA URADE ŽENE KOJE JE PRETUKAO DOSTAVLJAČ HRANE: Ovo je jedino što im preostaje, ali može mnogo da pomogne!

Goran Papović predsednik predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) smatra da žene koje je pretukao dostavljač hrane zbog pogrešne adrese treba da tuže kompaniju za koju radi!

- To što se desilo je blagi užas! To je ono što ne postoji kontrola ko radi, sigurno je da pri tom zapošljavanju moraju da prolaze kroz testove što psihološke, što fizičke, a ne, fali radna snaga, pa primaju svakoga. Primaju ljude s ulice i sa sumnjivom prološču. Kompanije koje to rade moraju imati ozbiljniju kontrolu radnika - navodi Papović za Kurir, a žene koje su doživele ovo nasilje savetuje da angažuju advokata i tuže kompaniju.

Goran Papović foto: Medija Centar

- To je jedino što im preostaje i tu su ozbiljne nadoknade.

Podsetimo, prijatelj pretučene žene objavio je na društvenim mrežama detalje ovog stravičnog napada.

Kako je naveo, dostavljač jedne poznate kompanije za dostavu hrane i robe pretukao je juče tri žene jer je prilikom dostave ostavljena pogrešno adresa kuće, umesto stana. Nakon što je dostavljač stigao i kontaktirao ženu, ona ga je zamolila da dođe do adrese stana i rekla da će mu platiti više, ali je on nakon dolaska upao u stan, koji je domolirao i prebio nju, njenu majku i ćerku.

Kako se navodi, slučaj je prijavljen policiji, a pretučena žena nije želela da daje izjavu za medije, ali je poručila da je objava na društvenim mrežama jedan vid upozorenja za ljude sa čime sve mogu da se susretnu.

Iz kompanije čiji je radnik počinio nasilje rekli su za Kurir da će istražiti šta se dogodilo, kao i da će nas o tome obavestiti.

Kurir.rs

Bonus video:

01:31 IMA POSLA KO HOĆE DA RADI! Dok sve STOJI, ovaj posao u Srbiji CVETA - Plata i do 200.000 dinara KURIR TELEVIZIJA