EVO ŠTA DA RADITE AKO VAM JE OTKAZAN LET: Možete da dobijete i do 600 evra ako ispoštujete ovu proceduru!

Tokom letnje sezone česta je pojava da kasne letove ili čak da budu otkazani što mnogima poremeti planove, ali i godišnji odmor! Mnogima nije poznato da su u tim situacijama avio-kompanije dužne da putnicima obezbede smeštaj, hranu, vodu, telefonski poziv, ili da refundiraju kartu, a u slučaju otkazivanja leta putnici mogu tražiti i odštetu koja iznosi od 200 do 600 evra!

Na stotine srpskih putnika prošlog leta su ostajali zarobljeni na aerodromima u Rimu, Frankfurtu, Budimpešti, Londonu... U ovakvim i sličnim situacijama putnici imaju garantovana prava Zakonom o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

- Ako dođe do otkazivanja leta krivicom avio-prevozioca putnik može da zatraži zaštitu svojih prava i naknadu ako je let otkazan iz jednog od sledećih razloga: usled operativnih razloga, prekoračenje radnih sati posade, putnik nije registrovan zbog overbook-a (prodato je više mesta nego što je dostupno najčešće zbog promene tipa aviona), let je neprofitabilan, prevozilac ne može da dokaže razloge otkazivanja leta - navodi se na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva.

foto: Epa / Remko de Waal

Objašnjeno je da usled vremnskih uslova, prirodne katastrofe, vojne operacije, vnrednog stanja, nametanja ograničenja i zabrane kretanja, štrajka zaposlenih u avio industriji, nedostataka aviona koji predstavljaju opasnost za bezbednost putnika izuzev onih koji su mogli biti otklonjeni redovnim servisiranjem, avio-prevozilac nije odgovoran za otkazivanje.

Činjenice Moguća visina odštete - 250 evra za letove dužine do 1.500 km - 400 evra za letove duže od 1.500 do 3.500 km - 600 evra za letove duže od 3.500 km

Ukoliko let bude otkazan na dan polaska avio-prevoznik je dužan da putnicima uruči obaveštenje o pravima koje ima po zakonu.

- Dužan je da ponudi mogućnost izbora između povraćaja novca u vrednosti putne karte (ako ste odlučili da ne putujete) ili preusmeravanja puta ka krajnjoj destinaciji, da ponudi besplatne obroke i napitke, obezbedi hotelski smeštaj, prevoz do njega, omogući dva besplatna telefonska poziva, slanje poruka telefaksom ili elektronskom poštom, nadoknadi štetu (između 250 i 600 evra, u zavisnosti od dužine leta i ostvarenog kašnjenja tokom preusmeravanja puta) - stoji na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva.

Putnici imaju rok za podnošenje reklamacije 90 dana, dok avio-prevoznik ima rok od 60 dana da odgovori, nezavisno od toga putnici svoja prava mogu tražiti i pred sudom.

Činjenice Evo koja su prava putnika usled kašnjena/otkazivanja leta - besplatni obroci i osvežavajući napici - dva besplatna telefonska poziva ili elektronske poruke - besplatan smeštaj u hotelu - besplatan prevoz od aerodroma do hotela - refundacija cena karte u roku od sedam dana ako let kasni najmanje pet sati

Kurir.rs/ Mina Branković

Bonus video:

01:47 OPASNIJE JE NEGO ŠTO SE ČINI! Pre ukrcavanja u avion OBAVEZNO prođite ovu proceduru! Smrt putnice Đ.R. je TRAGIČNO UPOZORENJE